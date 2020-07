Ο «Ζιζού» επέστρεψε στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης σε μια τρομερά δύσκολη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί μετά την αποχώρησή του, το 2018 κι όμως κατάφερε να ξαναβάλει το τρένο στις ράγες και να το οδηγήσει στην κορυφή του ισπανικού πρωταθλήματος.

Έχοντας μετρήσει 210 παιχνίδια ως κόουτς των «μερένγκες», έχει να επιδείξει 11 τίτλους, εκ των οποίων είναι τρία Champions League, δυο πρωταθλήματα LaLiga, δυο Super Cup Ισπανίας, δυο ευρωπαϊκά Super Cup και δυο Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων.

Η συλλογή του είναι τέτοια που του αποφέρει έναν τίτλο κάθε... 19 παιχνίδια κι αυτή τη στιγμή, συγκριτικά με κάθε άλλον συνάδελφό του στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχει τα περισσότερα τρόπαια στην ομάδα που βρίσκεται!

