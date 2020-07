Μπαρτσελόνα – Οσασούνα: Ασύλληπτη φαουλάρα Μέσι (vid)

Η θέση δεν ήταν η ιδανική για το αριστερό του πόδι, αλλά αυτό δεν προβλημάτισε καθόλου τον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ εκτέλεσε ένα ακόμα υπέροχο φάουλ στην καριέρα του και το έστειλε στο δεξί παράθυρο, ισοφαρίζοντας 1-1 για την Μπαρτσελόνα κόντρα στην Οσασούνα. Ηταν το πέμπτο γκολ-φάουλ του για φέτος και συνολικά 53ο στην καριέρα του. Νωρίτερα και πάλι με φάουλ είχε σημαδέψει το οριζόντιο δοκάρι.

Messi came THIS CLOSE to equalising for @FCBarcelona from a free-kick. ?#BarçaOsasuna pic.twitter.com/T7AgpGevUo

— LaLiga English (@LaLigaEN) July 16, 2020