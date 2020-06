Ο Μέσι των 70s στο Μουντιάλ του Μεξικό! (pic)

Πολλή συζήτηση έγινε τις τελευταίες ώρες για την αλλαγή look του Λιονέλ Μέσι, με την εφημερίδα «Ole» να επισημαίνει ορθά ότι «όσο και να αλλάξεις, παραμένεις ίδιος!», αφού ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα παραμένει εξίσου καθοριστικός.

Πως θα ήταν, όμως, ο Λέο αν έπαιζε μπάλα την δεκαετία του '70 και έπαιρνε μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικό; Ο επίσημος λογαριασμός της FIFA για το Μουντιάλ επιχείρησε να δώσει την απάντηση. Πως σας φαίνεται το αποτέλεσμα;

How might today’s #WorldCup stars look if they played 50 years ago?

We’ve got some guesses...

Introducing first: @Argentina’s Leo Messi!#WorldCupAtHome | #Mexico70 pic.twitter.com/dvSLVsmx17

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2020