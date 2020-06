Λιονέλ Μέσι: Ο GOAT δεν «μάσησε» από την αναβολή (pics & vids)

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ γνώριζε εξ αρχής πως όχι μονάχα ο διεθνής Τύπος, αλλά και ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα έχει το βλέμμα στραμμένο πάνω του με την επαναφορά της LaLigα έπειτα από τρεις μήνες.

Ο κόσμος τον στερήθηκε από τον περασμένο Μάρτιο λόγω του Covid-19 που συντάραξε την ανθρωπότητα και ανάγκασε τη ζωή να μπει σε μια παύση περίπου τριών μηνών.

Ωστόσο, το ποδόσφαιρο επιστρέφει σταδιακά, τα μεγάλα πρωταθλήματα ξαναμπαίνουν στο γήπεδο και ο Μέσι ήταν παρών από την πρώτη κιόλας ημέρα της επανέναρξης, για να προκαλέσει χαμόγελα.

Τόσο στους οπαδούς, όσο και στους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα που είδαν ότι ο αρχηγός τους είναι αποφασισμένος να πάρει την ομάδα από το χέρι για να την οδηγήσει στην κατάκτηση του τίτλου και να μην υπάρξει κίνδυνος από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

#Messi is the perfect all the time

As good as the nutmeg was, the hair, slo mo flow even better. pic.twitter.com/6eXQs4TO9d

— Rohini (@DRxRohini) June 14, 2020