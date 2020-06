Ο Μέσι με το νέο λουκ μας θύμισε πως ήταν πριν από 10 χρόνια (pics)

Ο Αργεντινός άσος της Μπαρτσελόνα, με την επιστροφή του στη δράση, μετά από τρεις μήνες κατάφερε να κλέψει τις παραστάσεις. Οχι μόνο για τα εντυπωσιακά του νούμερα, απέναντι στη Μαγιόρκα, αλλά και για το νέο λουκ που αποφάσισε να υιοθετήσει.

Οπως ήταν λογικό τα σχόλια στο διαδίκτυο για την αλλαγή του Λιονέλ Μέσι ήταν πολλά. Μάλιστα, αρκετοί έσπευσαν να σχολιάσουν το γεγονός ότι πλέον ο σταρ των μπλαουγκράνα, μοιάζει όπως ήταν πριν από δέκα χρόνια, στα 22 του χρόνια.

This new look of Messi scares me. Dude won Ballon d’Or 4 times in a row with this same look. pic.twitter.com/vqVp0BqMwU — EL-DAD (@ChristDeKing) June 13, 2020

I like the new look Messi.. He looks like that innocent, young Lionel Messi pic.twitter.com/eyFgYMEmi9 — Elohor (@emurasky) June 13, 2020

Is Messi going for that Spiderman 3 emo look with his new hair? pic.twitter.com/aTePbh4AuB — Taylor Crawford (@Taylor_Crawford) June 13, 2020