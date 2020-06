Εντέν Αζάρ: Η... καραντίνα τον έκανε πιο δυνατό (pics & vid)

Το καλοκαίρι, ο Εντέν Αζάρ, αποφάσισε να αφήσει την Premier League και την Τσέλσι και να δοκιμάσει τις δυνατότητες του στη La Liga και την Ρεάλ Μαδρίτης. Μία μεταγραφή η οποία τάραξε τα νερά στον χώρο του ποδοσφαίρου. Οι προσδοκίες ήταν πολλές, ωστόσο ο Βέλγος δεν κατάφερε από την πρώτη στιγμή, να κερδίσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη των Μαδριλένων.

Δεν είχε την τύχη με το μέρος του. Οι πολλοί τραυματισμοί τον κράτησαν εκτός από πολλά παιχνίδια της Ρεάλ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποδείξει την αξία του. Ο ίδιος στο παρελθόν, είχε δηλώσει πως δεν περίμενε ότι η πρώτη του χρονιά στη Μαδρίτη θα είχε τόσες κακοτυχίες.

Οταν η αγωνιστική δράση στην Ισπανία, σταμάτησε, εξαιτίας της πανδημίας, ήταν μια καλή ευκαιρία για τον Εντέν Αζάρ, να δουλέψει σκληρά, ώστε να επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ. Να αποδείξει σε όλους, ότι η απόφαση της διοίκησης να τον εντάξει στο ρόστερ της ομάδας ήταν σωστή.

Το βράδυ της Κυριακής (14/06) στον αγώνα κόντρα στην Είμπάρ, τα κατάφερε σε μεγάλο βαθμό. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός άρπαξε από τα μαλλιά την ευκαιρία και πραγματοποίησε μία εμφάνιση από... τα παλιά. Μία εμφάνιση, ανάλογη που τον είχαμε συνηθίσει να κάνει με την Τσέλσι, στο παρελθόν.

Εβαλε το κεφάλι κάτω, δούλεψε σκληρά, έχασε τα παραπανίσια κιλά και επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ισπανικά δημοσιεύματα τον χαρακτήριζαν ως... η νέα μεταγραφή της Ρεάλ. Ο Ζινεντίν Ζιντάν, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, με την Εϊμπάρ,τόνισε πως έμεινε ευχαριστημένος από την απόδοση των ποδοσφαιριστών του και ιδιαίτερα από τον Εντέν Αζάρ.

Ο Βέλγος, ξεκίνησε για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα των «μερένχες» από τον Φεβρουάριο και φαινόταν ανανεωμένος και αποφασισμένος να λάμψει. Αγωνίστηκε περίπου για μία ώρα στο ματς, πριν αντικατασταθεί από τον Γάλλο τεχνικό. Στο διάστημα όπου ήταν στον αγωνιστικό χώρο, συμμετείχε σε μεγάλο βαθμό και στα τρία γκολ που πέτυχε η Ρεάλ.

Good performance especially after a 4 month lay-out . pic.twitter.com/CzrTjM2pTB

Μάλιστα, φάνηκε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, πως άρχισε να αποκτά χημεία με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, στον αγωνιστικό χώρο. Η συνεργασία του με τον Καρίμ Μπενζεμά, ήταν ιδανική. Σε προηγούμενες εμφανίσεις μαζί, οι δύο είχαν έλλειψη κατανόησης, με αποτέλεσμα η ομάδα να δυσκολεύεται στην επιθετική της ανάπτυξη. Στον αγώνα με την Εϊμπάρ δεν το είδαμε αυτό.

Ο Αζάρ ξεκινώντας από τα αριστερά, πριν αλλάξει πλευρά με τον Ροντρίγκο, έμοιαζε σαν να είχε περάσει ολόκληρη την καριέρα του παίζοντας στη σκιά του Γάλλου επιθετικού, γνωρίζοντας ακριβώς κάθε του κίνηση στο γήπεδο, με αποτέλεσμα η συνεργασία τους να αποφέρει καρπούς, στην επίθεση.

Βέβαια, η συγκεκριμένη εμφάνιση του Βέλγου μεσοεπιθετικού των Μαδριλένων, δεν ήταν από τις καλύτερες της καριέρες του. Παρ' όλα αυτά ήταν μια υπενθύμιση προς όλους, για το τι είναι ικανός ο Εντέν Αζάρ να πετύχει. Και με την Ρεάλ να αντιμετωπίζει μια σειρά αγώνων τις επόμενες εβδομάδες, ο Ζιντάν θα είναι πρόθυμος να δώσει στον παίκτη πολλές ακόμη ευκαιρίες.

Το μόνο σίγουρο είναι πως αν ο Αζάρ, συνεχίσει εμφανίσεις, όπως με την Εϊμπάρ, τότε σύντομα θα κάνει και πάλι τους φίλους της Ρεάλ να τον χειροκροτούν...

Eden Hazard Eibar:

61 Minutes

1 Assist

43 Touches

90% Pass Accuracy

2 Dribbles

3x Tackled

1 Recovery

1 Key Pass

Not bad for his first game in 4 months pic.twitter.com/Pc8bDnrYiv

— Vamos Hazard (@VamosHazard) June 14, 2020