Θέλτα – Βιγιαρεάλ 0-1: Δραματική απόδραση με... άρωμα Europa (vids)

Η Βιγιαρεάλ ήταν πολύ καλύτερη από μια Θέλτα που δεν πείθει ότι «θέλει» να αποφύγει τον υποβιβασμό και δεν έδειξε να αποκτά κίνητρο από τη νίκη της ουραγού Εσπανιόλ επί της Αλαβές, λίγες ώρες νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Γαλιθιάνοι δεν έκαναν ούτε ένα σουτ εντός εστίας (!), για δεύτερη φορά στην φετινή σεζόν.

0 - Celta de Vigo failed to register a shot on target in a LaLiga game for the second time this season (also against Granada in September 2019 under Fran Escribá). Cold. pic.twitter.com/yLHQjABCzS

— OptaJose (@OptaJose) June 13, 2020