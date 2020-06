Ιστορικό το ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με την Έιμπαρ (Κυριακή 14/6, 20:30) και όχι μόνο επειδή θα είναι το πρώτο επίσημο της Βασίλισσας στο γήπεδο «Αλφρέδο Ντι Στέφανο» του προπονητικού της κέντρου.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν συμπληρώνει τα 200 ματς στον πάγκο της Ρεάλ, ενώ ο Τιμπό Κουρτουά φτάνει τα 500 επίσημα στην καριέρα του.

Με αφορμή αυτόν τον ξεχωριστό αριθμό, ο Βέλγος τερματοφύλακας ανέβασε ένα βίντεο – αποθέωση του εαυτού του. «Αύριο θα είναι μια συναρπαστική ημέρα: Επαναρχίζει η La Liga και παίζω το 500ό ματς της καριέρας μου. Έτσι φαίνομαι παίζοντας για τις καλύτερες ομάδες του κόσμου» γράφει ο γκολκίπερ, με σπουδαία παρουσία σε Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσέλσι και Ρεάλ.

Tomorrow will be an exciting day: restarting @LaLiga and playing my 500th match ever. This is how I look back playing for the best clubs in the world: https://t.co/ULIlNUEmSw #HalaMadrid #RMLiga #TC13 pic.twitter.com/4041YSSIXr

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) June 13, 2020