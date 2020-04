Ο Χάμες Ροντρίγκες μας δείχνει πόσο του λείπει του ποδόσφαιρο (vid)

bwin - Περισσότερα από 2200 παιχνίδια καζίνο για να επιλέξεις. |21+

Ο Χάμες Ροντρίγκες φρόντισε να υπενθυμίσει σε όλους πόσο του λείπει η αγωνιστική δράση. Ακόμα και όταν χρειαζόταν να ταξιδέψει με την ομάδα του με το αεροπλάνο για μία εκτός έδρας αναμέτρηση.

Ο άσος της Ρεάλ, ανέρτησε στα προσωπικά του social media ένα βίντεο στο οποίο δείχνει ότι προσπαθεί να θυμηθεί με κάθε τρόπο πως ήταν η ρουτίνα του πριν το lockdown, εξαιτίας της πανδημίας.

James Rodriguez is really missing away days

(via jamesdrodriguez/TikTok) pic.twitter.com/0BL9G71JfR

— ESPN FC (@ESPNFC) April 19, 2020