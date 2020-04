Στα social media της «βασίλισσας» δημοσιεύθηκε βίντεο με όλα τα σχέδια που έχουν οι ιθύνοντες τον σύλλογο για το μέλλον του κλαμπ και φυσικά για το γήπεδο το οποίο θα είναι ακόμα πιο λαμπερό σημείο αναφοράς στην ιστορία.

Το επόμενο #ΜένουμεΣπίτι για τους φίλους της Ρεάλ θα έχει μεταλλικό πλέγμα, κλειστή οροφή, εντυπωσιακούς εσωτερικούς χώρους με πολυτέλειες και θ' αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα «σπίτια», όπως αρμόζει σε μια ομάδα τέτοιου μεγέθους.

For more unforgettable moments at home.

The Santiago Bernabéu of the future.#RMFansEnCasa | #StayHome pic.twitter.com/hgBkr9YrO5

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) April 13, 2020