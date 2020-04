Ίσως εκείνη τη στιγμή που το «θύμα» του Αργεντινού καταλαβαίνει ότι η μπάλα πέρασε ανάμεσα απ' τα πόδια του, να... ξεχνάει και το όνομά του.

Το θέμα είναι ότι πρόκειται για τη ντρίμπλα που την έχει σαν... βούτυρο στο ψωμί του ο Λιονέλ Μέσι και με αυτή μαγεύει τον κόσμο και τον ξεσηκώνει.

Ένα βίντεο γεμάτο «τούνελ», με διάρκεια δυο λεπτών, είναι ό,τι χρειάζεται κανείς για να του φτιάξει και η πιο άσχημη μέρα στο σπίτι εν μέσω καραντίνας...

Two minutes of Lionel Messi nutmegging players is exactly the content we needed today!! pic.twitter.com/enewIXeJuY

— Football HQ (@FootbaII_HQ) April 8, 2020