Την οργισμένη απάντηση της πρώην συζύγου του, Τζοάνα Σανθ, προκάλεσε μια ομιλία του Ντάνι Άλβες, ο οποίος υποστήριξε πως μόνο ο Ιησούς ήταν δίπλα του στη φυλακή.

Προς διαζύγιο οδεύουν Ντάνι Άλβες και Τζοάνα Σανθ, με τον γάμο τους να μην επιβιώνει. Το ζευγάρι μπορεί να μην είχε χωρίσει και τυπικά την περίοδο που ο Βραζιλιάνος είχε φυλακιστεί μετά τις κατηγορίες για βιασμό εις βάρος νεαρής κοπέλας σε νυχτερινό κέντρο στη Βαρκελώνη, όμως κάποιες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα οδήγησαν τη σύζυγό του σε δημόσιο ξέσπασμα εναντίον του.

«Κάποιοι φίλοι απομακρύνθηκαν, άνθρωποι στους οποίους είχα δείξει εμπιστοσύνη και με εγκατέλειψαν τη στιγμή που τους χρειαζόμουν περισσότερο. Όταν όλοι έφυγαν, ο Ιησούς ήταν εκεί για μένα» τόνισε πρόσφατα ο Ντάνι Άλβες σε μια ομιλία του για τον ευαγγελικό χριστιανισμό, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του της Τζοάνα Σανθ.

Το πρώην μοντέλο συγκεκριμένα εκτόξευσε ευθεία επίθεσης προς τον Ντάνι Άλβες, τον οποίο χαρακτήρισε αχάριστο και ενημέρωσε άπαντες πως ήταν εκείνη που στεκόταν στο πλάι στις πιο δύσκολες στιγμές. Πρόσθεσε επίσης πως πλήρωσε με δικά της χρήματα όλες τις οφειλές και του λογαριασμούς του, ενώ η ίδια δε του ζήτησε ποτέ ούτε ένα ευρώ.

«Πόσο θάρρος χρειάζεται κάποιος για να δηλώνει δημόσια ότι ο μοναδικός που στάθηκε δίπλα του ήταν ο Ιησούς; Επέλεξα να κρατήσω τον δικό μου πόνο μέσα μου, επειδή θεωρούσα ότι εσύ βρισκόσουν σε ακόμη χειρότερη κατάσταση. Δεν ήθελα να σου χαλάσω την ηρεμία που σου έδιναν οι τηλεφωνικές μας συνομιλίες.

Ερχόμουν να σε επισκεφθώ, την ώρα που η δική μου ζωή διαλυόταν. Αναγκαζόμουν να αντιμετωπίζω δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα σχετικά με μια υπόθεση στην οποία δεν είχα καμία εμπλοκή. Έφτασα στο σημείο να περάσω μαζί σου ακόμη και τα Χριστούγεννα, ενώ θα μπορούσα να είμαι με τους δικούς μου ανθρώπους» τόνισε αρχικά, προτού συνεχίσει:

«Χρησιμοποίησα τα δικά μου χρήματα για να εξοφλήσω τους λογαριασμούς και τις οφειλές σου. Και όλα αυτά συνέβησαν ενώ με είχες ήδη πληγώσει βαθιά και μου είχες ξεκαθαρίσει ότι έπρεπε να φροντίσω μόνη μου τον εαυτό μου. Με απομάκρυνες από κοντά σου, όμως εγώ παραμέρισα τα προσωπικά μου συναισθήματα για να σου δώσω την υποστήριξη και τον χώρο που χρειαζόσουν, παρόλο που ήσουν ο τελευταίος άνθρωπος που θα έπρεπε να τα λάβει από εμένα.

Όσοι συντηρούσες οικονομικά σε εγκατέλειψαν και εσύ δείχνεις αχαριστία απέναντι σε έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν χρειάστηκε ποτέ να πληρώσεις ούτε ένα εισιτήριο για αεροπορικό ταξίδι» συμπλήρωσε, προτού καταλήξει πως: ««Μου πήρε πολύ καιρό να καταλάβω, αλλά ποτέ δεν είναι αργά». Την είδηση του διαζυγίου επιβεβαίωσε αργότερα, απαντώντας σε ένα σχόλιο ακολούθου της στα social media, και ξεκαθάρισε πως η σχέση τους έχει ολοκληρωθεί.