Οι legends της Μπαρτσελόνα και του Άγιαξ έδωσαν φιλικό προς τιμήν του Γιόχαν Κρόιφ και διασκέδασαν το κοινό με 11 γκολ.

Με ένα σπουδαίο φιλικό θρύλων αποφάσισαν Μπαρτσελόνα και Άγιαξ να τιμήσουν τον Γίοχαν Κρόιφ, ανήμερα (15/11) της 62ης επετείου από το ντεμπούτο του με τον Αίαντα.

Το παιχνίδι έλαβε χώρα στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα και όλα τα έσοδα διατέθηκαν στο ίδρυμα που υπάρχει και φέρει την ονομασία του σπουδαίου Ολλανδού, το οποίο υποστηρίζει προγράμμα άθλησης σε όλο τον κόσμο.

Στην αναμέτρηση το «παρών» έδωσαν τεράστιες μορφές, όπως οι Βαν Ντερ Σααρ, Πάτρικ Κλάιφερτ, Γουέσλεϊ Σνάιντερ, Χαβιέρ Σαβίολα, με τον αγώνα να λήγει με σκορ 4-7 υπέρ των Μπλαουγκράνα και τον άλλοτε φορ του Ολυμπιακού (σσ Σαβιόλα) να πετυχαίνει δυο γκολ, ενώ και ο Αλέις Βιδάλ που αγωνίστηκε στην Ελλάδα, βρήκε δίχτυα. Το γκολ του Νολίτο πάντως «έκλεψε» την παράσταση.

Επίσης, οι Πάτρικ Κλάιφερτ, Γιάρι Λιτμάνεν, Φρανκ και Ρόναλντ ντε Μπουρ αγωνίστηκαν με τον Άγιαξ στο πρώτο ημίχρονο και με την Μπάρτσα στο δεύτερο. Το ίδιο έκαναν και οι Μπόγιαν Κρκιτς και Ρότζερ Γκράθια, αλλά με την αντίστροφη «σειρά», καθώς όλοι τους έπαιξαν και για τους δυο συλλόγους.

The legends of Ajax and Barcelona have just finished their friendly match in honour of Johan Cruyff. ❤️ Barça Legends came out on top, beating Ajax Legends 7–4. ✨ https://t.co/ifVZQKgNbc — Pro_Foot HQ (@ProFoot_HQ) November 15, 2026