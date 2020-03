Σεβίλλη: «Κόσμε, μην παραδοθούμε!» (vid)

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το βράδυ της Κυριακής (15/3) θα διεξάγονταν το σπουδαίο ντέρμπι της Σεβίλλης μεταξύ της ομώνυμης ομάδας και της Μπέτις στο «Σάντσεθ Πιθχουάν». Ο κορονοϊός, όμως, αποφάσισε αλλιώς.

Σέρχιο Ρεγκιλόν και Μπόρχα Ιγκλέσιας δίνουν το δικό τους ντέρμπι στο FIFA και η Σεβίλλη έσπευσε να στείλει το δικό της, δυνατό και συγκινητικό μήνυμα, σε όλη την ανθρωπότητα: «Το μεγάλο ντέρμπι θα έπρεπε να λαμβάνει χώρα αυτή την στιγμή στο Νερβιόν... Αντ' αυτού, όλοι παίζουμε σε ένα πολύ πιο σημαντικό ματς, στο οποίο ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ μένοντας σπίτι. Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί!».

Στο φινάλε του βίντεο, μια φράση συγκλονίζει: «Mundo, no nos rindamos!». Ήτοι «Κόσμε, να μην παραδοθούμε»!

Right now the #ElGranDerbi should be taking place in Nervión... Instead, we’re all playing in a more important match, which WE WILL WIN by staying at home.

We’ll be back stronger! #StayHome #WeareSevilla pic.twitter.com/mbdcsWxkeZ

— Sevilla FC (SevillaFC_ENG) March 15, 2020