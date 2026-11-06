Σεβίλλη - Αλαβές 0-0: Κόλλησε στο μηδέν η ομάδα του Βλαχοδήμου

Γιάννης Πολιάς
Σεβίλλη - Αλαβές 0-0: Κόλλησε στο μηδέν η ομάδα του Βλαχοδήμου

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Έχοντας χαμένο πέναλτι με τον Βάργκας, η Σεβίλλη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου έμεινε στο 0-0 με την Αλαβές εντός έδρας.

Χαμένη ευκαιρία για τη Σεβίλλη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, που κόλλησε στο 0-0 με την Αλαβές εντός έδρας και δεν μπόρεσε να προσπεράσει τη Σοσιεδάδ και να ανέβει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της La Liga.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, αν και οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία για να βρουν δίχτυα στο 32', όταν ο Βάργκας εκτέλεσε πέναλτι μα είδε τον Σιβέρα να πέφτει σωστά και να αποκρούει.

Το δεύτερο ημίχρονο περιλάμβανε αξιόλογες καλές φάσεις εκατέρωθεν, χωρίς ωστόσο καμία να μετατρέπεται σε γκολ και τις δύο ομάδες να υποχρεώνονται σε ισοπαλία δίχως τέρματα, που τις άφησε στην έκτη και την ένατη θέση του βαθμολογικού πίνακα αντιστοίχως.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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