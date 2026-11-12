Σεβίλλη: Δεν ξεχνά τον Βασίλη Τσιάρτα και του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του
Εικοσιέξι χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Βασίλης Τσιάρτας είχε αποχωρίσει από τη Σεβίλλη, ωστόσο ο σύλλογος της La Liga δεν τον ξέχασε ποτέ.
Πιο συγκεκριμένα, ο Βασίλης Τσιάτρας αγωνίστηκε στη Σεβίλλη από το 1996 έως το 2000, καταγράφοντας 139 συμμετοχές και 43 γκολ, ενώ ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες της ομάδας.
«Ο σπουδαίος Βασίλης Τσιάρτας έχει γενέθλια! Πολλές ευχές!», έγραψε η Σεβίλλη στο «Χ», για τα 54α γενέθλιά του.
El gran Vasilis Tsartas está de cumpleaños ¡Muchas felicidades, @VasilisTsiartas! 🇬🇷 https://t.co/SaepHnUmUw— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 12, 2026
Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ανδαλουσιανοί δημοσιεύουν κάτι παρόμοιο, καθώς του αφιερώνουν επανειλημμένα βίντεο με τα γκολ του, αλλά και τις καλύτερες στιγμές του στην ομάδα.
𝑻𝑺𝑨𝑹𝑻𝑨𝑺 🇬🇷 Una zurda experta en golazos. https://t.co/GSgXQ07wSx— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 12, 2026
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