Πλέον είναι και επίσημο. Όπως ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Ουσμάν Ντεμπελέ στην Φινλανδία από τον γιατρό Λάσε Λαμπάινεν, ο Γάλλος επιθετικός θα μείνει εκτός δράσης για έξι μήνες.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι Μπλαουγκράνα, εφόσον λάβουν και την σχετική άδεια από την ομοσπονδία, έχουν δύο εβδομάδες για να αποκτήσουν αντικαταστάτη του Ντεμπελέ μόνο για το ισπανικό πρωτάθλημα, με την κρατική τηλεόραση να κάνει λόγο για συμφωνία με την Ρεάλ Σοσιεδάδ για τον Γουίλιαν Ζοσέ.

«Ο Ντεμπελέ σε επιτυχημένη επέμβαση στο Τουρκού (Φινλανδία) από τον γιατρό Λάσε Λαμπάινεν για την ρήξη του τένοντα του δικεφάλου του δεξιού ποδιού. Ο εκτιμώμενος χρόνος απουσίας είναι έξι μήνες» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα.

MEDICAL UPDATE | Dembouz undergoes successful hamstring surgery; French striker to be out 6 months

