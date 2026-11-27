Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μπραχίμ Ντίαθ μέχρι το 2031.

Στην ανανέωση ενός ακόμη συμβολαίου προχώρησε η Ρεάλ Μαδρίτης, που ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μπραχίμ Ντίαθ μέχρι το 2031. Η μέχρι πρότινος συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές εξέπνεε το προσεχές καλοκαίρι, εντούτοις ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει για μία τετραετία επιπλέον στην ισπανική πρωτεύουσα.

Ο Ντίαθ ανήκει στη Βασίλισσα από το 2019 και πέρασε μία τριετία (2020-2023) δανεικός στη Μίλαν, έχοντας να επιδείξει 22 τέρματα και 34 ασίστ σε 173 συμμετοχές με τους Μερένγκες, καθώς και έξι τίτλους.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Μπραχίμ Ντίαθ συμφώνησαν στην επέκταση της συνεργασίας τους, με τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό να παραμένει στον σύλλογο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2031.

Ο Μπραχίμ εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2019, σε ηλικία 19 ετών. Στις έξι σεζόν που έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας, έχει πραγματοποιήσει 173 συμμετοχές και έχει κατακτήσει επτά τίτλους: ένα Champions League, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ένα UEFA Super Cup, δύο πρωταθλήματα Ισπανίας και δύο Super Cup Ισπανίας.

Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαρόκου, με την οποία μετρά μέχρι στιγμής 36 συμμετοχές και 15 γκολ. Μάλιστα, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025.