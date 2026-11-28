Ο Ζοσέ Μουρίνιο απάντησε σχετικά με το πώς αισθάνεται ο Βινίσιους όταν δεν παίζει βασικός, λέγοντας πως ο κάθε παίκτης θα πρέπει να διεκδικεί σε κάθε ματς τη θέση του στην ενδεκάδα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Αλαβές (28/11,22:0), με τον Ζοσέ Μουρίνιο να μιλά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις σκέψεις που έχει για την αρχική του ενδεκάδα.

Ο Special One κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες εμφανίσεις του Βινίσιους και το αν ο Βραζιλιάνος έχει παρουσιάσει κάποια πρόοδο σε σχέση με το κακό ξεκίνημα που έκανε φέτος. Ο Πορτογάλος ερωτηθείς για το πώς νιώθει ο παίκτης του όταν μένει στον πάγκο, έδωσε μια αφοπλιστική απάντηση λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Εάν δεν του αρέσει ο πάγκος είναι δικό του πρόβλημα, όχι δικό μου!».

Στη συνέχεια μάλιστα πρόσθεσε πως ο ίδιο ισχύει και για τους Μπαπέ και Μπέλινγκχαμ, μιας και ο κάθε παίκτης ξεχωριστά θα πρέπει να αποδεικνύει σε κάθε ματς πως αξίζει μια θέση στο αρχικό του σχήμα.