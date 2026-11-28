Μουρίνιο για Βινίσιους: «Αν τον ενοχλεί ο πάγκος είναι δικό του πρόβλημα, όχι δικό μου»
Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Αλαβές (28/11,22:0), με τον Ζοσέ Μουρίνιο να μιλά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις σκέψεις που έχει για την αρχική του ενδεκάδα.
Ο Special One κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες εμφανίσεις του Βινίσιους και το αν ο Βραζιλιάνος έχει παρουσιάσει κάποια πρόοδο σε σχέση με το κακό ξεκίνημα που έκανε φέτος. Ο Πορτογάλος ερωτηθείς για το πώς νιώθει ο παίκτης του όταν μένει στον πάγκο, έδωσε μια αφοπλιστική απάντηση λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Εάν δεν του αρέσει ο πάγκος είναι δικό του πρόβλημα, όχι δικό μου!».
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Στη συνέχεια μάλιστα πρόσθεσε πως ο ίδιο ισχύει και για τους Μπαπέ και Μπέλινγκχαμ, μιας και ο κάθε παίκτης ξεχωριστά θα πρέπει να αποδεικνύει σε κάθε ματς πως αξίζει μια θέση στο αρχικό του σχήμα.
"EL PROBLEMA ES SUYO, NO MÍO" 🗣️ Mourinho y cómo se puede sentir un jugador como Vinícius siendo suplente en un partido grande #LALIGAenDAZN https://t.co/esmgPAojaB— DAZN España (@DAZN_ES) November 27, 2026
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