Ο Ζοσέ Μουρίνιο... ξεσπάθωσε κατά του ΑΙ και των υπερυπολογιστών, στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Αλαβές (28/11).

Έτοιμη για την 10η διαδοχική νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις και 7η στη La Liga είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, που υποδέχεται την Αλαβές το βράδυ του Σαββάτου (28/11, 22:00) για την 14η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η Βασίλισσα προέρχεται από την εντυπωσιακή νίκη με 5-1 επί της Αϊντχόφεν, με την οποία έκανε το 5/5 στο Champions League, ούσα η μόνη με το απόλυτο των βαθμών και ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Σε αυτό ακριβώς στάθηκε ο Ζοσέ Μουρίνιο, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Παρασκευή (27/11). Όταν ρωτήθηκε για το πως αισθάνεται που η ομάδα του είναι φαβορί, ο Πορτογάλος τεχνικός... ξεσπάθωσε, χαρακτηρίζοντας «αηδίες» το ΑΙ και τους υπερυπολογιστές που χρήζουν συλλόγους ως πιθανότερους πρωταθλητές.

«Ανυπομονώ να κερδίσουμε την Αλαβές. Θα ήθελα να νικήσουμε αύριο... Είναι πολύ νωρίς για το Champions League, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρισκόμαστε όλοι όταν φτάσουμε στη φάση των νοκ-άουτ. Δεν θέλω να παίξουμε στα πλέι οφ, έχουμε τόσα πολλά παιχνίδια... Μετά είναι και το Σούπερ Καπ —στην ουσία δύο αγώνες— καθώς και το Κύπελλο (Copa del Rey). Είμαστε κοντά, με τρεις ή τέσσερις βαθμούς ακόμα θα τα καταφέρουμε.

Στο Champions League όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Δείτε την Μπάγερν, που έχασε τον Κέιν, δείτε την Παρί Σεν Ζερμέν... Μπορείς να φτάσεις στα καθοριστικά παιχνίδια ακόμα και χωρίς σημαντικούς παίκτες. Κάποιοι λένε ότι είμαστε διεκδικητές του τίτλου, ενώ υπάρχει και ο υπερυπολογιστής τεχνητής νοημοσύνης... που είναι ανοησίες».