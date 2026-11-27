Μουρίνιο: «Οι υπερυπολογιστές μας έχουν φαβορί για το Champions League, όλα αυτά είναι αηδίες»
Έτοιμη για την 10η διαδοχική νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις και 7η στη La Liga είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, που υποδέχεται την Αλαβές το βράδυ του Σαββάτου (28/11, 22:00) για την 14η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.
Η Βασίλισσα προέρχεται από την εντυπωσιακή νίκη με 5-1 επί της Αϊντχόφεν, με την οποία έκανε το 5/5 στο Champions League, ούσα η μόνη με το απόλυτο των βαθμών και ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.
Σε αυτό ακριβώς στάθηκε ο Ζοσέ Μουρίνιο, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Παρασκευή (27/11). Όταν ρωτήθηκε για το πως αισθάνεται που η ομάδα του είναι φαβορί, ο Πορτογάλος τεχνικός... ξεσπάθωσε, χαρακτηρίζοντας «αηδίες» το ΑΙ και τους υπερυπολογιστές που χρήζουν συλλόγους ως πιθανότερους πρωταθλητές.
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«Ανυπομονώ να κερδίσουμε την Αλαβές. Θα ήθελα να νικήσουμε αύριο... Είναι πολύ νωρίς για το Champions League, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρισκόμαστε όλοι όταν φτάσουμε στη φάση των νοκ-άουτ. Δεν θέλω να παίξουμε στα πλέι οφ, έχουμε τόσα πολλά παιχνίδια... Μετά είναι και το Σούπερ Καπ —στην ουσία δύο αγώνες— καθώς και το Κύπελλο (Copa del Rey). Είμαστε κοντά, με τρεις ή τέσσερις βαθμούς ακόμα θα τα καταφέρουμε.
Στο Champions League όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Δείτε την Μπάγερν, που έχασε τον Κέιν, δείτε την Παρί Σεν Ζερμέν... Μπορείς να φτάσεις στα καθοριστικά παιχνίδια ακόμα και χωρίς σημαντικούς παίκτες. Κάποιοι λένε ότι είμαστε διεκδικητές του τίτλου, ενώ υπάρχει και ο υπερυπολογιστής τεχνητής νοημοσύνης... που είναι ανοησίες».
🚨🗣️ Jose Mourinho: "You might find yourself missing key players in the decisive matches." "Some people are tipping us to win the Champions League, and then there's that supercomputer powered by artificial intelligence, which is really just nonsense." https://t.co/pA4ne16uGC— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 27, 2026
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