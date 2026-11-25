Καμία συζήτηση δεν έχει υπάρξει για την ανανέωση του Μπέλινγκχαμ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε δηλώσεις του.

Μέλι έσταξε για τον Ζοσέ Μουρίνιο ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης (5-1) επί της PSV, με τον Άγγλο σταρ να αποθεώνει τον Πορτογάλο τεχνικό και να του πιστώνει μεγάλο μέρος της βελτίωσης του τον τελευταίο καιρό, αλλά και να διαψεύδει όλα τα σενάρια που τον θέλουν να υπογραφεί νέο συμβόλαιο με τους Μερένχες.

Ο 23χρονος χαφ ήταν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ μετά το τέλος του αγώνα μίλησε για τη σχέση του με τον πάντα ενδιαφέρον «special one». Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το κλειδί της βελτίωσής του είπε χαρακτηριστικά: «Μουρίνιο, τελεία και παύλα». Μάλιστα, όταν ο δημοσιογράφος επέμεινε, ρωτώντας αν ο Πορτογάλος είναι πράγματι το κλειδί, ο Άγγλος απάντησε ξανά: «Τελεία. Ναι».

Ακόμη αξίζει να αναφέρουμε πως ο Μπάκιγχαμ εξήγησε πως απολαμβάνει το ποδόσφαιρο περισσότερο από ποτέ, έχοντας τη στήριξη τόσο του προπονητικού επιτελείου όσο και των συμπαικτών του: «Αυτό θα μπορούσε να είναι. Απολαμβάνω πραγματικά το ποδόσφαιρό μου. Αγαπώ τον προπονητή, το επιτελείο του... Οι συμπαίκτες μου με βοηθούν πολύ. Και γι' αυτό παίζω καλά, επειδή έχω πολλή βοήθεια από όλους».

Στη συνέχεια, στάθηκε και στον ρόλο του, εξηγώντας πόσο σημαντική είναι για εκείνον η ελευθερία κινήσεων που του δίνει ο Μουρίνιο: «Δεν ξέρω αν οφείλεται στο ότι παίζω ως επιθετικός μέσος. Κινούμαι πολύ, για να γυρίζω πίσω και να βοηθάω στην ανάπτυξη των επιθέσεων, αλλά και για να προωθούμαι και να τελειώνω τις φάσεις. Ο Μουρίνιο μου δίνει πολλή αυτοπεποίθηση και γι' αυτό παίζω καλά, επειδή είμαι πολύ χαρούμενος».

Ο Άγγλος μέσος αποκάλυψε επίσης πως ο Μουρίνιο δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με την εικόνα της Βασίλισσας στο πρώτο ημίχρονο, κάτι που φάνηκε και από την αντίδρασή του στα αποδυτήρια.

«Ναι, ήταν λίγο θυμωμένος. Αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι ένας προπονητής υψηλού επιπέδου που περιμένει πολύ περισσότερα από εμάς. Και νομίζω ότι βελτιωθήκαμε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο», ανέφερε.

Όπως είναι λογικό το ενδιαφέρον στράφηκε στις δηλώσεις του σχετικά με την ανανέωση του, καθώς ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια συζήτηση με τη διοίκηση: «Ειλικρινά, δεν έχω μιλήσει με τον σύλλογο για ανανέωση. Το έχω δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχω μιλήσει με τους γονείς μου, ρωτώντας τους: “Είναι αλήθεια ή όχι;”. Αλλά ούτως ή άλλως, είμαι χαρούμενος εδώ».

Τέλος όταν ρωτήθηκε αν θέλει να παραμείνει στη Μαδρίτη για πολλά ακόμη χρόνια, δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης.

«Φυσικά, φυσικά. Παίζω καλά, απολαμβάνω το ποδόσφαιρό μου. Μου αρέσει να ζω εδώ στην Ισπανία. Για μένα, όλα είναι τέλεια σε αυτόν τον σύλλογο αυτή τη στιγμή. Το συμβόλαιό μου, η ανανέωση... αυτό είναι λίγο μακριά», κατέληξε.