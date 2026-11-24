Η Ρεάλ διέλυσε με 5-1 την Αϊντχόφεν και βρέθηκε στην κορυφή της League Phase. Χωρίς νικητή το ντέρμπι ανάμεσα σε Τζόλη και Καρέτσα στο Λονδίνο.

Τι κι αν βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Ρεάλ με αντεπίθεση διαρκείας επικράτησε 5-1 της Αϊντχόφεν εντός έδρας και πάτησε την κορυφή της League Phase. Οι Μαδριλένοι πέτυχαν την πέμπτη διαδοχική νίκη στη διοργάνωση, έχοντας τον Μπαπέ σε εξαιρετική βραδιά. Οι Ολλανδοί μπήκαν πιο δυνατά, εκμεταλλεύθηκαν κενά στην άμυνα των γηπεδούχων και στο 32' άνοιξαν το σκορ. Ο Πέρισιτς κέρδισε πέναλτι από τον Τσουαμενί και δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα. Η Ρεάλ ήταν καταιγιστική στην επανάληψη, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης και με μπροστάρη τον Μπαπέ πέτυχε την ανατροπή. Στο 50' ο Βαλβέρδε κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Γκιουλέρ. Δέκα λεπτά αργότερα ο Μπαπέ μοίρασε και ο Μπέλινγκχαμ με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 2-1. Η Ρεάλ έκανε ό,τι ήθελε στο ματς και στο 64' ο Μπαπέ από ασίστ του Γκιουλέρ σημείωσε το 3-1. Ο Γάλλος σταρ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής και στο 84' σημείωσε το 4-1. Η PSV δεν μπορούσε να αντιδράσει και στο 87' ήρθε και το πέμπτο γκολ, με τον Βινίσιους να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στη League Phase και το δεύτερο στη σεζόν.

Άρσεναλ - Ντόρτμουντ 1-1

Ισόπαλο 1-1 έληξε το μεγάλο ραντεβού ανάμεσα σε Τζόλη και Καρέτσα στη ματσάρα του Λονδίνου. Η Άρσεναλ ήταν καλύτερη, είχε περισσότερες ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Ντόρτμουντ (1-1) και έμεινε στους 11 βαθμούς. Αντίθετα, οι Βεστφαλοί είναι στην 7η θέση με 10 βαθμούς. Η πρώτη απειλή καταγράφηκε μόλις στο 2ο λεπτό, με τον Τζόλη να επιχειρεί την πρώτη τελική προσπάθεια. Ωστόσο, το προβάδισμα της Άρσεναλ ήρθε στο 10’, όταν ο Γιόκερες εξαπέλυσε ένα εντυπωσιακό σουτ.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι Gunners ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και περιορίζοντας τους Γερμανούς σε παθητικό ρόλο. Η Ντόρτμουντ στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις επεμβάσεις του Κόμπελ, ο οποίος κράτησε την ομάδα του όρθια. Ο Τζόλης έφτασε κοντά σε ένα δεύτερο γκολ, όμως ο Ελβετός τερματοφύλακας του αρνήθηκε το γκολ, ενώ ο Μαντουέκε δεν κατάφερε σε δύο περιπτώσεις να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν.

Οι Λονδρέζοι επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την απαιτούμενη ένταση, έδωσαν δικαιώματα στους αντιπάλους τους και τελικά είδαν την εστία τους να παραβιάζεται. Στο 55' ο Μπάιερ επικράτησε στη μονομαχία με τον Γκάμπριελ και με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε τον Κέπα, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα. Ο Καρέτσας μπήκε στο 64', ωστόσο μόλις για ένα λεπτό βρήκε απέναντί του τον Τζόλη, μιας και ο τελευταίος αποχώρησε στο 65ο λεπτό.

Η Ντόρτμουντ πίεσε και βρήκε δίχτυα με τον Μπέλιγχαμ, όμως το γκολ ακυρώθηκε ορθώς για οφσάιντ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη λειτούργησε ως καμπανάκι για την Άρσεναλ, η οποία ανέβασε ξανά στροφές, πήρε τον πλήρη έλεγχο και πίεσε ασφυκτικά μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Η μεγαλύτερη απόδειξη της επιθετικής της υπεροχής ήταν τα τρία δοκάρια που σημάδεψε στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης. Τα δύο προήλθαν στην ίδια φάση, ύστερα από διαδοχικές επαφές του Γκιρασί με την μπάλα, ενώ το τρίτο καταγράφηκε στο 83ο λεπτό, με πρωταγωνιστή τον Ράις.

Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι 2-2

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχθηκε τη Νάπολι, έχοντας απέναντί της και έναν παλιό γνώριμο, τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του συλλόγου για μία ολόκληρη δεκαετία. Ωστόσο, το σύνολο του Έντσο Μαρέσκα δεν μπόρεσε να πάρει νίκη - ανάσα και έμεινε στο 2-2 με τη Νάπολι. Ετσι, έμεινε στην 6η θέση με 10 βαθμούς. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τη Σίτι να έχει την υπεροχή, αλλά να μην έχει βρει τη λύση στο επιθετικό της πρόβλημα.

Το δεύτερο μέρος επιφύλασσε περισσότερη δράση και διαδοχικές ανατροπές στο σκορ. Στο 55ο λεπτό, ο Χόιλουντ, έβαλε τη Νάπολι μπροστά στο σκορ, βρίσκοντας για πρώτη φορά δίχτυα απέναντι στους Πολίτες. Η αντίδραση της Σίτι ήρθε στο 67’, όταν ο Ντοκού δημιούργησε τις προϋποθέσεις και τροφοδότησε τον Μπουαντί, ο οποίος εκτέλεσε από το ύψος του σημείου του πέναλτι, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μάντσεστερ.

Οι Ναπολιτάνοι, ωστόσο, δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Στο 76ο λεπτό, ο Νόα Λανγκ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του. Η Σίτι, πάντως, δεν παράτησε την προσπάθεια και συνέχισε να ψάχνει το γκολ της ισοφάρισης. Τη λύση έδωσε ο Σερκί, ο οποίος με εξαιρετική ατομική ενέργεια μέσα στην περιοχή και δυνατό σουτ διαμόρφωσε στο 86' το 2-2.





Φέγενορντ - Πόρτο 0-1

Την ίδια ώρα, η Πόρτο έφυγε με νίκη 1-0 από την έδρα της Φέγενορντ. Μόλις στο 3ο λεπτό, ο Ουσαμά Ταργκαλινέ έστειλε άθελά του τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στην προσπάθειά του να απομακρύνει και χάρισε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Από την πλευρά της η Φέγενορντ, προσπάθησε να αντιδράσει στο 28' με τον Μούσα, όπως και στο 38' με την κεφαλιά του Λόπες, ενώ στο 45+1', η Πόρτο απάντησε με τον Χιμένες, αλλά ο κίπερ των γηπεδούχων απέκρουσε.

Στην επανάληψη, η Φέγενορντ συνέχισε ψάχνοντας το γκολ, προσπάθησε στο 68' με τον Ζέχιελ να σουτάρει από την άκρη της περιοχής, βρήκε δίχτυα στο 87' με τον Νάτσο, το γκολ όμως δεν μέτρησε και το σκορ παρέμεινε ως έχει μέχρι και το φινάλε.

Λειψία – Λανς 3-1

Βύθισε τη Λανς στη μιζέρια της η Λειψία, που επικράτησε 3-1 εντός έδρας των Γάλλων. Η δουλειά φάνηκε από νωρίς, με τον Ράουμ να βάζει μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους με εκτέλεση φάουλ στο 6' και τον Νούσα να εκμεταλλεύεται τραγικό λάθος στην αντίπαλη άμυνα τρία λεπτά αργότερα και να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του. Ο Ουντόλ έβαλε ξανά στο ματς τη Ρασίνγκ με σουτ μέσα από την περιοχή στο 58', εντούτοις οι Κόκκινοι Ταύροι κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος και μάλιστα το αύξησαν με κοντινή προσπάθεια του Νούσα στις καθυστερήσεις, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους στο Champions League.

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μπέτις 0-2

Άνετο πέρασμα από την Μπρατισλάβα για την Μπέτις, που επικράτησε 2-0 της Σλόβαν χάρη σε δύο τέρματα του Κούτσο Ερνάντες. Ο Κολομβιανός άνοιξε το σκορ για τους Βερδιμπλάνκος με κεφαλιά μετά από μπαλιά του Ορτίθ στο 43ο λεπτό και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με αντίστοιχο τρόπο μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ίσκο στο 57'. Η νίκη αυτή ήταν η τέταρτη σε πέντε αγωνιστικές για τους Σεβιγιάνους, με τους Σλοβάκους από τη μεριά τους να παραμένουν η μόνη ομάδα δίχως βαθμό στη διοργάνωση.