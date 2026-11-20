Μία ακόμη ανανέωση συνεργασίας ολοκλήρωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Τιμπό Κουρτουά να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Μετά τους Αρντά Γκιουλέρ, Ορελιέν Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε, ακόμη ένας ποδοσφαιριστής σφραγίζει το μέλλον του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο λόγος για τον Τιμπό Κουρτουά, που υπέγραψε νέο συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου μέχρι το 2028. Κάτι που σημαίνει πως ο Βέλγος τερματοφύλακας θα κλείσει δεκαετία στους Μερένγκες, καθώς είχε αποκτηθεί το 2018 από την Τσέλσι έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Τιμπό Κουρτουά συμφώνησαν στην επέκταση της συνεργασίας τους, με τον Βέλγο τερματοφύλακα να δεσμεύεται πλέον με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2028.

Ο Τιμπό Κουρτουά εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2018. Στις εννέα σεζόν που έχει υπερασπιστεί την εστία της ομάδας, έχει πραγματοποιήσει 348 συμμετοχές και έχει κατακτήσει 14 τίτλους: δύο Champions League, τρία Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, δύο ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, τρία πρωταθλήματα Ισπανίας, ένα Κύπελλο Ισπανίας και τρία Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Η συμβολή του σε όλες αυτές τις επιτυχίες υπήρξε καθοριστική, μέσα από σπουδαίες εμφανίσεις που τον έχουν αναδείξει στον κορυφαίο τερματοφύλακα του κόσμου.

Ο Κουρτουά είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Βελγίου, με την οποία μετρά μέχρι σήμερα 115 συμμετοχές.

Σε ατομικό επίπεδο, έχει κατακτήσει το Χρυσό Γάντι στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας το 2018, το βραβείο The Best FIFA Goalkeeper την ίδια χρονιά, το Yashin Trophy το 2022 και το βραβείο Zamora το 2014. Παράλληλα, έχει συμπεριληφθεί δύο φορές στην κορυφαία ενδεκάδα της FIFA (2022 και 2023), ενώ αναδείχθηκε MVP του τελικού του Champions League το 2022 στο Παρίσι, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το 14ο τρόπαιο της ιστορίας της στη διοργάνωση.