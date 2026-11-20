Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να «δέσει» τον Φεντερίκο Βαλβέρδε με επέκταση συμβολαίου έως το 2031.

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε ήρθε σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για επέκταση του συμβολαίου του έως το 2031, στο ίδιο διάστημα που οι «μερένχες» έχουν επίσης ανανεώσει με βασικά τους στελέχη, όπως τους Ορελιέν Τσιουαμενί, Τίμπο Κορτουά και Αρντά Γκιουλέρ.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία κα το μόνο που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις από την ομάδα. Θυμίζουμε πως το τρέχον συμβόλαιο του Ουρουγουανού έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, ωστόσο οι Μαδριλένοι τον «έδεσαν» για δύο ακόμη χρόνια.

Μάλιστα, αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της ομάδας, καθώς αυξάνονται οι χρηματιστηριακές του απολαβές με την νέα συμφωνία, γεγονός που δείχνει έμπρακτα όσα έχει προσφέρει στον σύλλογο από το 2016 που αγωνίζεται με τη φανέλα των «μερένχες».