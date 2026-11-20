Ισπανικό δημοσίευμα αναφέρει πως η Ρεάλ Μαδρίτης σκοπεύει να επαναφέρει στην Ισπανία τον Νίκο Παζ το καλοκαίρι του 2027.

Αποτελεί ένα από τα πιο αυτά ονόματα παγκοσμίως και οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα μπορούσαν παρά να τον έχουν μόνιμα στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Και όπως φαίνεται, το καλοκαίρι του 2027 θα... αποκαταστήσουν την τάξη, φέρνοντας ξανά τον Νίκο Παζ στην Ισπανία!

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός είχε παραχωρηθεί αρχικά στην Κόμο το 2024 με ένα περίπλοκο deal, το οποίο στοίχισε συνολικά σε βάθος χρόνου 66 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, με τη Βασίλισσα ωστόσο να διατηρεί ρήτρα επαναγοράς έναντι 80 εκατομμυρίων.

Μία ρήτρα που σύμφωνα με το Deportes COPE αναμένεται να ενεργοποιηθεί το προσεχές καλοκαίρι, με τους Μερένγκες να επιθυμούν να το πράξουν από φέτος αλλά παίκτη και Κόμο να ζητούν να τους δοθεί μία σεζόν ακόμα.

Με τον Παζ ωστόσο να τα πηγαίνει και φέτος εξαιρετικά στην προσεχή αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League, μετρώντας έξι γκολ και οκτώ ασίστ σε 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, οι Μαδριλένοι αποφάσισαν να φέρουν ξανά στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου τον παίκτη που αποτέλεσε μέλος των ακαδημιών του συλλόγου από το 2016 έως το 2024.