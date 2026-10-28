Ο Μάρκος Γιορέντε ξέσπασε κατά του Υπουργού Μεταφορών της Ισπανίας λόγω του τραγικού δυστυχήματος στο Τολέδο, με τους Καρβαχάλ και Κουρτουά να στηρίζουν τον παίκτη της Ατλέτικο.

Η Ισπανία έχει βυθιστεί στο πένθος τις τελευταίες ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα στο Τολέδο, 150 χλμ. νότια της Μαδρίτης. Η σύγκρουση των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 64 ατόμων μέχρι στιγμής, ενώ τα νούμερα των θυμάτων και των τραυματιών αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διασωστών.

Το σοκαριστικό αυτό περιστατικό έχει προκαλέσει ένα τεράστιο κύμα οργής για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, με άτομα από τον πολιτικό χώρο αλλά και τον χώρο του αθλητισμού να παίρνουν δημόσια θέση.

Πρώτος ο Μάρκος Γιορέντε «κατακεραύνωσε» τον Υπουργό Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, μέσω Instagram κατηγορώντας τον ότι συμπεριφέρεται σαν 13χρονος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντί να αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν για τα όσα φρικτά έγιναν στο Τολέδο.

Η ανάρτησή του έγινε viral, με πολλούς Ισπανούς ποδοσφαιριστές, όπως οι Ντάνι Καρβαχάλ και Τιμπό Κουρτουά, να κάνουν repost το μήνυμά του συντασσόμενοι με την άποψη του συμπαίκτη τους στην εθνική Ισπανίας.

«Αγαπητέ Όσκαρ Πουέντε, δεν έφτασε η ώρα να αφήσεις το Twitter και να συγκεντρωθείς στη δουλειά για την οποία σε πληρώνουμε; Όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές, το λιγότερο που μπορούμε να περιμένουμε από έναν Υπουργό Μεταφορών είναι υπευθυνότητα, σοβαρότητα, ασφάλεια και σεβασμός.

Έχουμε μπουχτίσει από πολιτικούς που φαίνεται να νοιάζονται περισσότερο για το ποιος θα κερδίσει τις συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σαν 13χρονα, παρά για το να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Το Twitter δεν είναι η δουλειά σου. Η δουλειά σου είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες, η ασφάλεια και το να δίνεις εξηγήσεις όταν τα πράγματα πάνε στραβά.

Μέχρι στιγμής, ήσουν καταστροφικός σε αυτόν τον τομέα, αλλά όπως πάντα, θα μεταθέσεις την ευθύνη αλλού. Ας συνεχιστεί το τσίρκο», έγραψε χαρακτηριστικά στο story του ο Γιορέντε.