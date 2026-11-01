Ολυμπιακός - Περιστέρι: Με το προστατευτικό πανί για προληπτικούς λόγους εξαιτίας της βροχής
Το 5/5 θέλει να κάνει στη GBL ο Ολυμπιακός που υποδέχεται το Περιστέρι, λίγες ώρες μετά την επικράτηση επί της Αρμάνι στη Euroleague.
Μπορεί να μην έχει βρέξει στα Λιόσια, ωστόσο υπάρχει ένα προστατευτικό πανί για προληπτικούς λόγους στη SUNEL Arena. Άλλωστε η πρόγνωση του καιρού για σήμερα δείχνει βροχή και αργότερα μέσα στη μέρα καταιγίδα.
Έτσι οι άνθρωποι του γηπέδου προσέχουν για να... έχουν, αφού αναμένονται δύσκολα καιρικά φαινόμενα.
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