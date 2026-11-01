Oλυμπιακός - Περιστέρι: Ο Τζόζεφ υψώνει για το εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα του Χολ!
O Ολυμπιακός κοντράρεται με το Περιστέρι στη SUNEL Arena και θέλει να διατηρήσει το αήττητο στη GBL. Η ομάδα του Μπαρτζώκα προέρχεται από νίκη κόντρα στην Αρμάνι στη Euroleague, ενώ το σύνολο του Ξανθόπουλου εντυπωσιάζει στο BCL φέτος.
Στη φάση του ματς μέχτι στιγμής συνδυάστηκαν οι Κόρι Τζόζεφ και Ντόντα Χολ. Ο πρώτος ύψωσε για τον δεύτερο, ο οποίος τελείωσε την επίθεση των Πειραιωτών με ένα τρομερό alley oop κάρφωμα.
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