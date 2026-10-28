Ένα σχόλιο του Κιλιάν Μπαπέ με αναφορά σε Κινέζο δικτάτορα ήταν αρκετό έτσι ώστε η χώρα της Ασίας να λάβει δραστικά μέτρα κατά του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ξεκίνησε ως ένα αστείο, ωστόσο τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ πιο σοβαρά απ' ότι θα περίμενε ο ίδιος ο Κιλιάν Μπαπέ, όταν σε σχόλιό του τον περασμένο Μάρτιο ανέφερε πως ένα από τα memes που του αρέσει να βλέπει (σσ τον εαυτό του) είναι εκείνο που μοιάζει με Κινέζο δικτάτορα.

Το εν λόγω βίντεο με τον στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης κυκλοφόρησε ευρέως τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου και προκάλεσε σάλο στην Κίνα, με τους πολίτες να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους προς το πρόσωπο του Μπαπέ. Το συγκεκριμένο meme αφορά τον ιστορικό ηγέτη της χώρας της Ασίας, Μαο Τσε Τουνγκ, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο αγαπητά και ιστορικά πρόσωπα στην Κίνα.

Για τον λόγο αυτό και με αφορμή τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, εταιρίες όπως η Dongpeng (ενεργειακά ποτά) και Mengniu (γαλακτοκομικά) διέκοψαν τη συνεργασία τους με τον Γάλλο επιθετικό. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην Κίνα φέρεται να έχουν αποφασίσει τη διακοπή προβολής αγώνων της La Liga (και προφανώς της Ρεάλ Μαδρίτης).

🇨🇳 El VÍDEO de MBAPPÉ que ha CAUSADO la POLÉMICA en CHINA: “El meme mío con el que más me he reído…” https://t.co/7zZMGX4mZV October 27, 2026

Παρά την έγγραφη απολογία του Μπαπέ, που μέσω των social media ζήτησε συγνώμη και αναγνώρισε το λάθος του, οι συνέπειες αυτού του σχολίου του, αναμένεται να κοστίσουν για τον ίδιο πολλά εκατομμύρια ευρώ.