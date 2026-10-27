Ο Κιλιάν Μπαπέ απολογήθηκε δημόσια στη Κίνα, μετά τα σχόλια που έκανε, παρομοιάζοντας τον άλλοτε ηγέτη της χώρας, Μάο Τσε Τουνγκ, με τον εαυτό του.

Ο Κιλιάν Μπαπέ ζήτησε συγγνώμη από τον κινεζικό λαό μετά την έντονη διαμάχη που προκλήθηκε γύρω από τα σχόλια του σχετικά με ένα meme που τον συνέκρινε με τον Κινέζο δικτάτορα Μάο Τσε Τουνγκ.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε μία απολογητική δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφότου η κινεζική τηλεόραση ανακοίνωσε την αναστολή των μεταδόσεων της La Liga ως απάντηση στο περιστατικό.

Ο Γάλλος διεθνής αναγνώρισε ότι τα σχόλια του ήταν ακατάλληλα και παραδέχτηκε ότι είχαν πληγώσει ανθρώπους στην Κίνα και μέλη της κινεζικής κοινότητας σε όλο τον κόσμο.

Στην δήλωσή του, εξήγησε ότι η διαμάχη προέκυψε από την αντίδραση του σε μια εικόνα που απεικόνιζε το πρόσωπό του, με τη μορφή του Μάο, παραδεχόμενος πως αυτό που έκανε ήταν προσβλητικό, παρά το γεγονός ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει κανέναν.

«Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης, αντέδρασα σε μια εικόνα που με παρουσίαζε. Το σχόλιο μου ήταν άστοχο και τώρα καταλαβαίνω ότι πλήγωσε πολλούς ανθρώπους στην Κίνα και σε κινεζικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο».

«Ζητώ συγγνώμη από όλους όσους αναστάτωσαν τα λόγια μου. Αυτή δεν ήταν σε καμία περίπτωση η πρόθεσή μου. Τρέφω βαθύ σεβασμό για τον κινεζικό λαό και την ιστορία του και λυπάμαι ειλικρινά», ανέφερε στη δήλωση του ο 27χρόνος.

https://t.co/MQBo9NCSy5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 27, 2026

Πως ξεκίνησε η διαμάχη Κίνας - Μπαπέ

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο Μπαπέ ρωτήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη για το αγαπημένο του meme και απάντησε αναφερόμενος σε μια εικόνα που επικάλυπτε το πρόσωπό του πάνω σε αυτό του Μάο Τσε Τουνγκ, εξηγώντας ότι συχνά τη μοιραζόταν με τους φίλους του.

Αν και ο επιθετικός παρουσίασε το meme με χιουμοριστικό τρόπο, τα σχόλια του προκάλεσαν αντιδράσεις στην Κίνα και δημιούργησαν ένα ευρύτερο ζήτημα για το ισπανικό ποδόσφαιρο.

Όχι μόνο αρκετές κινεζικές εταιρείες, όπως οι Dongpeng, Mengniu και Milkground, ανακοίνωσαν ότι τερματίζουν τη συνεργασία τους με τον σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και το TV China ανακοίνωσε την αναστολή όλων των μεταδόσεων της La Liga στη χώρα.

Two major Chinese brands have dropped Kylian Mbappé after a video appeared to show him calling Mao Zedong a “Chinese dictator.” Drinks giant Dongpeng and dairy producer Mengniu terminated their sponsorship deals, accusing the French football star of offending Chinese national sentiments. October 27, 2026

Ο πρόεδρος της λίγκας, Χαβιέρ Τέμπας, έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη από τον κινεζικό λαό εκ μέρους της οργάνωσης, αναγνώρισε την προσβολή που προκλήθηκε και επιβεβαίωσε ότι το πρωτάθλημα συνεργάζεται με τους εταίρους του στην Κίνα για την επίλυση της κατάστασης, ενώ η La Liga ανακοίνωσε επίσης σχέδια για ένα πρωτόκολλο πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας που θα περιλαμβάνει συλλόγους και παίκτες.

Η δημόσια συγγνώμη του Μπαπέ αποτελεί μια περαιτέρω προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων, καθώς το πρωτάθλημα επιδιώκει να αποκαταστήσει τη σχέση του με τους Κινέζους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, καθώς και τους οπαδούς.