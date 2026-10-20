Από τεσσάρα σε τεσσάρα η Παρί, αφού παρά τις σημαντικές απώλειες διέλυσε με 4-2 την Μπαρτσελόνα και οδηγεί την κούρσα της League Phase.

Τι και αν έχασε στη διάρκεια του ματς τους Ντεμπελέ, Μαρκίνιος και Κβαρατσχέλια, η πρωταθλήτρια Ευρώπης σκορπά τον τρόμο! Μετά την τεσσάρα στη Σίτι, η Παρί Σεν Ζερμέν διέλυσε με 4-2 την Μπαρτσελόνα, έφτασε τις τρεις νίκες και οδηγεί την κούρσα στη League Phase του Champions League. Τρελή ματσάρα στο Παρίσι, η Μπαρτσελόνα με τον Γιαμάλ έβαλε δύσκολα στο β' μέρος, αλλά οι γηπεδούχοι... έκρυψαν την μπάλα, πήραν σπουδαία νίκη, στέλνοντας παράλληλα το δικό τους μήνυμα σε όλη την Ευρώπη!

Η Παρί Σεν Ζερμέν μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, επιβάλλοντας από τα πρώτα λεπτά τον ρυθμό της και ασκώντας ασφυκτική πίεση στην άμυνα της Μπαρτσελόνα. Μόλις στο 2ο λεπτό, οι γηπεδούχοι άγγιξαν το γκολ, όταν ο Κβαρατσχέλια σημάδεψε το δοκάρι, ενώ στη συνέχεια συνέχισαν να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις, με τον Ντεμπελέ και τον Ντουέ να δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά του Γκαρθία.

Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε σταδιακά να ισορροπήσει το παιχνίδι και να γίνει πιο απειλητική. Στο 7ο λεπτό, ο Πέδρι επιχείρησε μια εξαιρετική ατομική ενέργεια, με το σουτ του να κοντράρει στον Πάτσο, ενώ στο 14΄ ο Ντάνι Όλμο έφτασε κοντά στο γκολ, με το δυνατό του σουτ να περνά ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Σαφόνοφ.

Το πρώτο ημίχρονο σημαδεύτηκε, ωστόσο, από δύο αναγκαστικές αλλαγές για τις δύο ομάδες. Στο 20ό λεπτό, ο Ουσμάν Ντεμπελέ ένιωσε ενοχλήσεις και αποχώρησε, με τον Φεράν Τόρες να παίρνει τη θέση του. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 27΄, ο Ντάνι Όλμο αντιμετώπισε επίσης πρόβλημα τραυματισμού και αντικαταστάθηκε από τον Φερμίν Λόπεθ.

Παρά τις αλλαγές, η Παρί συνέχισε να πιέζει και έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Στο 25ο λεπτό, ο Τόρες επιχείρησε βολέ μέσα από την περιοχή, όμως ο Γκαρθία απέκρουσε με το πρόσωπο, κρατώντας την Μπαρτσελόνα στο παιχνίδι. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ισπανός τερματοφύλακας πρωταγωνίστησε ξανά, σταματώντας αρχικά τον Τόρες από κοντινή απόσταση και στη συνέχεια τις προσπάθειες των Χακίμι και Φαμπιάν Ρουίθ.

Η υπεροχή των γηπεδούχων καρποφόρησε τελικά στο 38ο λεπτό. Ένα λάθος του Λαμίν Γιαμάλ έδωσε την ευκαιρία στον Ζοάο Νέβες να παρέμβει, με τον Ντεζιρέ Ντουέ να γίνεται ο τελικός αποδέκτης και να σκοράρει με υπέροχο δεξί διαγώνιο σουτ.

Η Παρί απείλησε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με τον Γκαρθία να νικά τον Χακίμι σε τετ α τετ στο 51΄. Η Μπαρτσελόνα, ωστόσο, βρήκε την απάντηση στο 55ο λεπτό, όταν ο Φερμίν Λόπεθ έβγαλε τον Εσπάρτ σε θέση βολής και ο 19χρονος ισοφάρισε με δυνατό σουτ για το 1-1. Οι Καταλανοί συνέχισαν να πιέζουν, όμως η Παρί δέχθηκε δύο σημαντικά πλήγματα, καθώς οι Κβαρατσχέλια και Μαρκίνιος αποχώρησαν τραυματίες. Η Μπαρτσελόνα κυκλοφορούσε καλύτερα και άγγιξε την ανατροπή, όταν ο Γκάβι βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Σαφόνοφ κράτησε όρθια την ομάδα του με καθοριστική επέμβαση.

Τρελός ρυθμός στο ματς, με την Παρί να απαντά με δοκάρι στο 71' και στο 72ο λεπτό να σκοράρει με κεφαλιά του Ερναντές για το 2-1. Το παιχνίδι όμως είχε πολλά να δώσει, αφού στο 79ο λεπτό ο Γιαμάλ με τρομερή προσπάθεια πέτυχε το 2-2.

Ωστόσο, οι Παριζιάνοι φρόντισαν να πάνε κόντρα στο μομέντουμ, έπαιξαν εξαιρετικό ποδόσφαιρο, έκρυψαν την μπάλα και με τον Βιτίνια στο 81ο λεπτό και τον Ρουίθ στο 86' έφτασαν σε μια σπουδαία επικράτηση με 4-2.