Το βλέμμα του κόσμου στραμμένο στο EL Clasico!

Η ώρα του πρώτου φετινού clasico έφτασε, με την Μπαρτσελόνα να περιμένει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Camp Nou» (22:00) στην αναμέτρηση που περιμένει πάντα με κομμένη την ανάσα όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης.

Δύο ποδοσφαιρικοί κι όχι μόνο κόσμοι συγκρούονται σε μια μονομαχία που έρχεται νωρίς, καθώς βρισκόμαστε στην 10η στροφή του «μαραθωνίου» της La Liga, αλλά μπορεί να γείρει σαφώς την πλάστιγγα στην κούρσα υπέρ των «μπλαουγράνα».

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έχει το απόλυτο με 9/9 νίκες και τον εντυπωσιακό απολογισμό 39-9 γκολ, έχοντας αφήσει στο -6 τους Μαδριλένους του Ζοσέ Μουρίνιο που έχουν δύο ήττες και βλέπουν το ντέρμπι ως ευκαιρία να μειώσουν την απόσταση στο -3 για να θέσουν νέα δεδομένα.

Στο πρωτάθλημα αμφότεροι προέρχονται από «τρίποντα», με τους Καταλανούς να περνούν εμφατικά από την έδρα της Μπέτις (2-5), ενώ η «βασίλισσα» νίκησε τη Σεβίλλη (4-1). Μεσοβδόμαδα όμως είχαν αντίστροφα αποτελέσματα, με τη Ρεάλ να επικρατεί της Λειψίας (4-1) και την Μπάρτσα να γνωρίζει την πρώτη της ήττα σε όλες τις διοργανώσεις με 4-2 από την Παρί.

Οι δυο τους μας έχουν συνηθίσει σε χορταστικά παιχνίδια με γκολ, με 11/12 τελευταία να έχουν Over 2.5 και 9/12 να έχουν G/G. Στο 2.55 να δούμε G/G από το πρώτο 45λεπτο στο clasico.

Τόσο η ομάδα του Φλικ, όσο και η ομάδα του Μουρίνιο έχουν τα βαριά τους χαρτιά που περιμένουν να κάνουν τη διαφορά. Για την Μπαρτσελόνα βασικός άξονας είναι ο Γιαμάλ που μπορεί να σκοράρει, αλλά και να δημιουργήσει. Στο 2.20 να δούμε ασίστ από τον θαυματουργό Ισπανό μεσοεπιθετικό.

Στην άλλη πλευρά ο Εμπαπέ κυνηγά κάθε επίθεση παίζοντας στο όριο του οφσάιντ, με τους Καταλανούς να θέλουν να τον έχουν… εκτεθειμένο κάτι που πέτυχαν στα προηγούμενα ντέρμπι. Στο 1.68 τα 2+ οφσάιντ του Γάλλου σούπερ σταρ.

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