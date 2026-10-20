Εκτός Clasico τέθηκε ο διαιτητής Ερνάντεθ Ερνάντεθ, λόγω αντιρρήσεων από πλευράς Ζοσέ Μουρίνιο.

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους την Κυριακή (25/10) στο Καμπ Νόου, για το πρώτο Clasico της χρονιάς.

Με άλλη...ενέργεια έρχονται οι δύο ομάδες στο πολυαναμενόμενο ντέρμπι της La Liga. Από τη μία η Μπαρτσελόνα έχει το απόλυτο 9/9 μέχρι ώρας στο πρωτάθλημα, ενώ από την άλλη, η Ρεάλ μετρά επτά νίκες και δύο ήττες. Πέρα από όλα αυτά όμως, το ντέρμπι ξεκινάει μέρες πριν από τη σέντρα, ενώ το πιο πρόσφατο που έχει προκύψει, αφορά τον διαιτητή του αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα,ο ισπανός δημοσιογράφος, Ρομπέρτο Γκόμεθ, μιλώντας στην εκπομπή «La Tribu» του ραδιοφωνικού σταθμού «Radio Marca», αποκάλυψε πως η επιτροπή διαιτησίας προσανατολιζόταν αρχικά στην επιλογή του Ερνάντεθ Ερνάντεθ, προτού τελικά αλλάξει απόφαση.

Ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ, ο οποίος ήταν το φαβορί για να διευθύνει τον αγώνα, δεν θα βρεθεί τελικά στο Kαμπ Νόου. Ο Γκόμεθ υποστηρίζει ότι πίσω από αυτή την αλλαγή βρίσκονται οι αντιρρήσεις του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε εκφράσει δύο φορές την έκπληξή του, αλλά και τα παράπονά του, για το γεγονός ότι το όνομα του διαιτητή γινόταν γνωστό πολύ πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.

Όπως σημειώνει ο Γκόμεθ, οι αρμόδιοι δεν ήθελαν να δώσουν στον Μουρίνιο ακόμα μία αφορμή για να συνεχίσει τα παράπονα. «Αυτό που δεν θέλουν είναι να δώσουν στον Μουρίνιο οποιοδήποτε πρόσχημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.