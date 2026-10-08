Η μεταγραφή του Ντάνι Καρβαχάλ στη Χετάφε μπορεί εν τέλει να μην ολοκληρωθεί, εξαιτίας ενός οικονομικού κανονισμού της La Liga.

Ο άλλοτε αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, Ντάνι Καρβαχάλ, φαίνεται πως δεν θα ενταχθεί εν τέλει στη Χετάφε, παρά το γεγονός πως βρισκόταν πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.

«Δεν υπάρχει τίποτα. Όλα έχουν καταρρεύσει», δήλωσε ο πρόεδρος του Μαδριλένικου συλλόγου, Άνχελ Τόρες, σε δημοσιογράφο της τηλεοπτικής εκπομπής «El Chiringuito» το πρωί της Τετάρτης (07/10).

Μετά από 13 χρόνια με τους «μερένχες», ο Ισπανός ακραίος αμυντικός δεν πήρε νέο συμβόλαιο το καλοκαίρι και έτσι αναγκάστηκε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τη Χετάφε να ήταν η ομάδα που φαινόταν ότι θα εξασφάλιζε την υπογραφή του.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν έχει συμβεί, με το Financial Fair Play να είναι το μεγάλο εμπόδιο. Συγκεκριμένα, ο σύλλογος έχει φτάσει πολύ κοντά στο όριο του μισθολογικού του κόστος και του απομένουν περίπου 500.000 ευρώ για να ξοδέψει για τη μισθοδοσία οποιασδήποτε νέας μεταγραφής.

Στην αρχή αυτό δεν ήταν θέμα, καθώς ο Καρβαχάλ συμφώνησε να λαμβάνει ετησίως περί τα 400.000 ευρώ. Όμως, μία ανεξάρτητη επιτροπή οικονομικών εμπειρογνώμονων της La Liga δεν πιστεύουν ότι ο νέος μισθός του είναι ρεαλιστικός.

Με λίγα λόγια, δεν θα του επέτρεπαν να κερδίζει 400.000 ευρώ ετησίως, όταν προηγουμένως λάμβανε 10 εκατομμύρια ευρώ στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς δεν θεωρούν ότι μία τέτοια γενναία μείωση μισθού τον βρήκε σύμφωνο. Ο κανόνας αυτός ισχύει για κάθε ομάδα του ισπανικού πρωταθλήματος και σχεδιάστηκε για να αποφεύγονται οι παράνομες πληρωμές, οι λεγόμενες «κάτω από το τραπέζι».