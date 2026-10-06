Τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του φαίνεται πως βρήκε ο Καρβαχάλ, όπως αποκαλύπτει ισπανικό δημοσίευμα.

Από τον Μάιο του 2026 έχει γίνει γνωστό πως ο Ντάνι Καρβαχάλ αποτελεί παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο δεξιός μπακ έφυγε ως ελεύθερος από τους «Μερένχες» και πλέον όλα δείχνουν πως έχει βρει τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη.

Έχοντας μετρήσει 13 σεζόν στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» πανηγυρίζοντας 27 τίτλους ,σε συνολικά 23 σεζόν με τη «Βασίλισσα», αφού ξεκίνησε την πορεία του από τις Ακαδημίες ο Καρβαχάλ έχει γράψει τη δική του ιστορία στη Μαδρίτη. Ωστόσο η άφιξη του Μουρίνιο σήμανε και το τέλος του από την ομάδα.

Από τότε δεν είχε βρεθεί κάποιο project που να τραβήξει το ενδιαφέρον του 34χρονου αμυντικού. Ωστόσο όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ της «As», ο άλλοτε αρχηγός της Ρεάλ είναι μια «ανάσα» από τη Χετάφε. Όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά το deal και θα ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα.

Σημαντικό στοιχείο που έκανε τον Καρβαχάλ να δει... ζεστά την περίπτωση της Χετάφε ήταν η πιθανότητα να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Χοσέ Μπορνταλάς. Ο οποιός μάλιστα τον πήρε τηλέφωνο για να του εξηγήσει τον ρόλο που θα είχε στην ομάδα.

¡¡𝐁𝐎𝐑𝐃𝐀𝐋𝐀́𝐒 𝐋𝐋𝐀𝐌𝐀 𝐀 𝐂𝐀𝐑𝐕𝐀𝐉𝐀𝐋!! 📍 El de Leganés, sin equipo actualmente, podría acabar jugando en el Getafe https://t.co/xQ7lrmbKWG — Diario AS (@diarioas) October 6, 2026

Θυμίζουμε πως συνολικά με τη φανέλα της Ρεάλ μέτρησε 451 συμμετοχές, όπου βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα 14 φορές και μοίρασε και εννέα ασίστ.