Αύξηση-σοκ 150% στο Clasico: Πόσο κοστίζει πλέον να δεις από κοντά Μπαρτσελόνα-Ρεάλ

Τιμές που προκαλούν ίλιγγο για το Μπαρτσελόνα-Ρεάλ στο «Καμπ Νόου», με το φθηνότερο εισιτήριο στα 476 ευρώ και τις VIP θέσεις να αγγίζουν κατά μέσο όρο τις 4.000 ευρώ.

Το πρώτο Clásico της σεζόν πλησιάζει και η προσμονή για τη μονομαχία της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης κορυφώνεται. Μόνο που αυτή τη φορά, μια θέση στις εξέδρες του «Καμπ Νόου» μετατρέπεται σε πραγματική πολυτέλεια, καθώς οι τιμές των εισιτηρίων έχουν εκτοξευθεί, υποχρεώνοντας όσους θέλουν να ζήσουν από κοντά τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική αναμέτρηση της Ισπανίας να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Οι Μπλαουγκράνα έθεσαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της 25ης Οκτωβρίου, με τις τιμές να προκαλούν ήδη έντονες αντιδράσεις.

Οι φίλαθλοι που έχουν δικαίωμα αγοράς μπορούν να προμηθευτούν τις θέσεις τους μέσω των επίσημων καναλιών του συλλόγου, όμως ακόμη και η οικονομικότερη επιλογή απέχει πολύ από αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί προσιτό εισιτήριο. Το φθηνότερο εισιτήριο κοστίζει 476,50 ευρώ και αφορά θέσεις στη ζώνη 1. Από εκεί και πέρα, όσο βελτιώνεται η θέση και η ορατότητα προς τον αγωνιστικό χώρο, οι τιμές εκτοξεύονται.

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Υπάρχουν τιμές στα 699 ευρώ, στα 799 ευρώ, αλλά και στα 899 ευρώ. Η κορυφή της τιμολογιακής κλίμακας για τα συμβατικά εισιτήρια βρίσκεται στην «Tribuna 2 Central Inferior». Εκεί, μία θέση για το Μπαρτσελόνα-Ρεάλ κοστίζει 1.149 ευρώ. Και αυτά χωρίς να υπολογίζονται οι VIP επιλογές.

Αύξηση 150% σε σύγκριση με το περσινό Clasico

Ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση προκαλεί η σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή αναμέτρηση. Οι φετινές τιμές παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 150% σε σχέση με το Clásico που είχε διεξαχθεί στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στα τέλη Οκτωβρίου της προηγούμενης χρονιάς. Παρά το ιδιαίτερα υψηλό κόστος, οι εκτιμήσεις θέλουν το «Καμπ Νόου» να γεμίζει για τη μεγαλύτερη αναμέτρηση του ισπανικού ποδοσφαίρου. Η ζήτηση για ένα Μπαρτσελόνα-Ρεάλ παραμένει τεράστια και η προσδοκία είναι ότι ακόμη και οι συγκεκριμένες τιμές δεν θα αποτρέψουν το sold out.