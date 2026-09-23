Βαλένθια: Ανακοίνωσε και επίσημα τον Αγκίρε
Η Βαλένθια βρισκόταν εδώ και καιρό στην αναζήτηση του νέου της προπονητή, μετά και από την απόλυση του Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος «πλήρωσε» το κακό ξεκίνημα των «νυχτερίδων» στη La Liga.
Αρχικοί στόχοι των Ισπανών ήταν δύο πρώην ερυθρόλευκοι τεχνικοί, ο Ερνέστο Βαλβέρδε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ωστόσο αμφότεροι έριξαν «ακύρο» και έτσι κατέληξαν στον άλλοτε προπονητή της εθνικής ομάδας του Μεξικού, Χαβιέ Αγκίρε.
Μάλιστα, η Βαλένθια επιβεβαίωσε τώρα τον διορισμό του 67χρόνου τεχνικού μέχρι το τέλος της σεζόν, τονίζοντας παράλληλα ότι υπάρχει οψιόν επέκτασης της παραμονής του για άλλη μια σεζόν, εφόσον η διοίκηση της ομάδας μείνει ευχαρίστημενη με την δουλειά του.
COMUNICADO OFICIAL | JAVIER AGUIRRE
🔗 https://t.co/61kFSP0GXe#BenvingutAguirre#ADNVCF pic.twitter.com/8CNbuUsASR— Valencia CF (@valenciacf) September 23, 2026
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βαλένθια:
«Η Βαλένθια ΚΦ κατέληξε σε συμφωνία με τον Χαβιέρ Αγκίρε ως τον νέο προπονητή της πρώτης ομάδας.
Ο Μεξικανός προπονητής θα ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν και ο σύλλογος θα έχει την επιλογή να επεκτείνει το συμβόλαιό του για έναν ακόμη χρόνο.
Ο Χαβιέρ Αγκίρε (Πόλη του Μεξικού, 1 Δεκεμβρίου 1958) φτάνει στη Βαλένθια CF μετά την προπονητική του πορεία με την εθνική ομάδα της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA του 2016 , όπου το Μεξικό έφτασε στους 16. Αυτή ήταν η τρίτη του εμφάνιση ως προπονητής του Μεξικού στο τουρνουά, μετά τις διοργανώσεις Κορέας/Ιαπωνίας του 2002 και Νότιας Αφρικής του 2010 .
Καθ' όλη τη διάρκεια της εκτεταμένης προπονητικής του καριέρας, ο νέος προπονητής της Βαλένθια έχει προπονήσει ομάδες της Λα Λιγκάο όπως η Οσασούνα, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Ρεάλ Σαραγόσα, η Εσπανιόλ, η Λεγκανές και η Μαγιόρκα , ενώ παράλληλα έχει διεθνή εμπειρία με συλλόγους και εθνικές ομάδες στην Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και το Μεξικό .
Μεταξύ των κυριότερων επιτευγμάτων του στην Ισπανία είναι η πρόκριση στο Champions League της UEFA με την Οσασούνα . Σε διεθνές επίπεδο, έχει κερδίσει το CONCACAF Gold Cup (2009 και 2025) και το CONCACAF Nations League (2024-25) με την εθνική ομάδα του Μεξικού, ενώ στην πατρίδα του κέρδισε το πρωτάθλημα με την Πατσούκα (1999) και το CONCACAF Champions League με την Μοντερέι (2021).
Ο Χαβιέρ Αγκίρε θα παρουσιαστεί στα ΜΜΕ ως ο νέος προπονητής της Βαλένθια την ερχόμενη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα Τύπου του Καμπ ντε Μεστάγια».
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