Παρότι έπαιζε από τα πρώτα λεπτά με παίκτη λιγότερο, η Έλτσε επικράτησε 3-1 εκτός έδρας της Εσπανιόλ.

Τι κι αν προερχόταν από τη δραματική ήττα στο φινάλε ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης και δεν είχε νίκη μέχρι τώρα; Τι κι αν έμεινε με δέκα παίκτες μόλις στο έκτο λεπτό λόγω αποβολής του Ρεδόντο Σολάρι; Η τρομερή Έλτσε καθάρισε με 3-1 εκτός έδρας την Εσπανιόλ και έκανε επιτέλους σεφτέ στη La Liga!

Ο Φερ Νίνιο έδωσε ισχυρό προβάδισμα νίκης στην ομάδα του, καθώς στο 26' απέφυγε τον Ντμίτροβιτς και άνοιξε το σκορ, ενώ τρία λεπτά αργότερα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με ωραίο τελείωμα μετά την εξαιρετική λόμπα του Ρεβίβο.

Οι Καταλανοί κατόρθωσαν να μπουν ξανά στο ματς χάρη σε αυτογκόλ του Τσουστ στο 72', εντούτοις ο Βαλέρα τελείωσε ιδανικά τη φάση μετά από τρομερή κούρσα στο 78' και σφράγισε το μεγάλο διπλό της Έλτσε.