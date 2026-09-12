Ο Πάμπλο Μαφέο, που αγωνίζεται στη Βαλένθια ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους των «νυχτερίδων», μετά την ήττα της ομάδας του από τη Σεβίλλη.

Η Βαλένθια δεν τα κατάφερε χθες (11/09) απέναντι στη Σεβίλλη και ηττήθηκε με 1-0, παραμένοντας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της La Liga με ένα βαθμό μετά από 5 αγωνιστικές.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στην Ανδαλουσία, ο δεξιός ακραίος αμυντικός των «νυχτερίδων» Πάμπλο Μαφέο που αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, παραχώρησε δηλώσεις στην καμέρα του «DAZN Espana», όπου μίλησε για τα πάντα.

Αναλυτικότερα, αναφέρθηκε στην 4η συνεχόμενη ήττα της ομάδας του και στο τι πήγε λάθος κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενω παράλληλα δήλωσε απόλυτη στήριξη και αφοσίωση στον προπονητή του, Κάρλος Κορμπεράν.

Τέλος, έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς της Βαλένθια, τονίζοντας πως καταλαβαίνει την απογοήτευση και τον θυμό τους, ωστόσο σημείωσε πως χρειάζονται την στήριξη τους, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν, για να μπορέσουν να ξεφύγουν από την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Μαφέο

Ποια είναι η εκτίμηση σου για τον αγώνα ;

«Όλα καταρρέουν από την άλλη πλευρά. Προφανώς, αν συμβαίνουν τόσα πολλά, φέρουμε κι εμείς μέρος της ευθύνης. Αλλά, το καλό είναι ότι το ποδόσφαιρο έχει γρήγορο ρυθμό. Την Τρίτη έχουμε έναν τελικό, μια μάχη, οπότε πρέπει να βγούμε εκεί έξω και να το αντιμετωπίσουμε έτσι».

🗣️ Maffeo: "El martes tenemos una final, una guerra. Y como eso tenemos que salir. Mister y jugadores estamos en el mismo barco. El mister es nuestro capitán y si el barco se hunde me hundiré con él. Es buen mister. Nos daña lo que llega de fuera"



Via @SERDepValencia — Valencia 360° (@Valencia360_) September 11, 2026

Πώς είναι η σχέση σου με τον προπονητή;

«Στο τέλος της ημέρας βρισκόμαστε όλοι στην ίδια θέση. Προφανώς, δεν πρόκειται πλέον μόνο για το να διαβάζουμε πράγματα. Λαμβάνουμε επίσης πληροφορίες από έξω, και αυτό μας επηρεάζει όλους. Νομίζω ότι ο προπονητής είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως προπονητής. Τον στηρίζουμε πλήρως. Είναι ο αρχηγός μας. Αν χρειαστεί να χάσω, θα χάσω μαζί του, αλλά και με όλους τους συμπαίκτες μου, και θα είμαι ο πρώτος που θα χάσει. Αλλά, όταν χάνεις, πάντα ξαναβγαίνεις. Τώρα νομίζω ότι είναι δουλειά όλων, ειδικά η δική του, να έχει τον ενθουσιασμό και την επιθυμία να μας επαναφέρει σε καλό δρόμο, επειδή μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα, αλλά προφανώς, χρειάζεται σκληρή δουλειά».

Είναι το σημερινό πλήγμα το πιο σκληρό εξαιτίας όλων όσων έχουν συμβεί;

«Τελικά, πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που είναι δική μας ευθύνη, δηλαδή να εργαζόμαστε για τον εαυτό μας. Ό,τι λέγεται απ' έξω μπορεί μόνο να μας βλάψει. Πρέπει να επικεντρωθούμε στη δική μας δουλειά, και αυτό είναι όλο. Αν οι άνθρωποι πρόκειται να πουν πράγματα, λένε πράγματα για τον καθένα, και για καλό και για κακό, και αυτό είναι όλο. Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασής μας, δεν πρέπει να αφήσουμε τον εαυτό μας να κολλήσει στο αν κάποιος μας αποκαλεί καλούς ή κακούς. Όλοι πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, γιατί γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτό το χάος».

Ποιο μήνυμα στέλνεις στους οπαδούς της Βαλένθια;

«Τίποτα, προφανώς τα έχουμε πάει στραβά, τους χρειαζόμαστε, ξέρω ότι είναι δύσκολο να το ζητήσω και ότι προφανώς θα θυμώσουν πολύ. Είμαι ο πρώτος που τους καταλαβαίνει, ότι στο τέλος είμαστε αυτοί που είμαστε. Στο τέλος της σεζόν, αν θέλουν, μπορούν να μας πουν να πάμε στην κόλαση, έτσι απλά, και να μας τσακίσουν, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι μαζί, γιατί ό,τι είναι καλό για εμάς είναι καλό και για αυτούς, και ό,τι είναι καλό για αυτούς είναι καλό και για εμάς. Αυτό είναι όλο, προφανώς θα ιδρώσουμε πολύ για τη φανέλα, για το σήμα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, που φοράω αυτή τη φανέλα, ποτέ δεν ήμουν τόσο χαρούμενος που φορούσα τη φανέλα μιας ομάδας, και προφανώς θα δώσουμε τα πάντα γι' αυτούς και για το σήμα».