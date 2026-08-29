Το όνομα του Ρούμπεν Βάργκας δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Σεβίλλης για τον αγώνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης, σε μια εξέλιξη που μπορεί να αφορά τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ανιχνεύει τη μεταγραφική αγορά για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή, με τα ραντάρ του να έχουν στραφεί προς τη μεριά της Ισπανίας.

Πάμπλο Γκαρθία και Ρούμπεν Βάργκας είναι δυο περιπτώσεις που έχουν συνδεθεί με τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι φαίνεται πως έχουν εστιάσει ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανδαλουσίας.

Τη στιγμή ωστόσο που ο πρώτος αγωνίστηκε ως αλλαγή στην εκτός έδρας συντριβή της Μπέτις από τη Λεβάντε, ο Ρούμπεν Βάργκας δεν συγκαταλέχθηκε στην αποστολή της Σεβίλλης για την αναμέτρηση απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Ραμόν Σάντσες Πιθχούαν».

Πρόκειται για ένα στοιχείο που ίσως να σηματοδοτεί εξελίξεις στον Ολυμπιακό σχετικά με την υπόθεσή του, η οποία προς το παρόν παραμένει ανοικτή. Οι Πειραιώτες άλλωστε ήταν πρώτοι στην κούρσα για την απόκτησή του, δίχως αυτό να σημαίνει ωστόσο πως είχε κλειδώσει η μεταγραφή.