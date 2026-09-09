Ο Λιονέλ Μέσι μόλις ολοκλήρωσε την εξαγορά της Ελντένσε, με τον Αργεντίνο να γίνεται και επίσημα ιδιοκτήτης επαγγελματικής ομάδας στην Ισπανία.

Ο Λιονέλ Μέσι κατέληξε σε συμφωνία για την απόκτηση της Ελντένσε, μιας ομάδας που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, ξεκινώντας έτσι την παρουσία του, ως επιχειρηματίας στο επαγγελματικό ισπανικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του έγκυρου Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Αργεντίνος θρύλος απέκτησε το εκατό τοις εκατό των μετοχών του συλλόγου, χωρίς την εμπλοκή τρίτων.

Η επιχειρηματική του αυτή κίνηση αντικατοπτρίζει την επιθυμία του να επενδύσει στο ίδιο το ποδόσφαιρο, αυτή τη φορά με έναν σύλλογο που πρόσφατα προβιβάστηκε στη La Liga 2 και εδρεύει στη κωμόπολη της Έλντα, στην επαρχία του Αλικάντε, όχι πολύ μακριά από την Καταλονία, όπου σκοπεύει να ζήσει όταν αποφασίσει να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

🚨 BREAKING: Lionel Messi becomes new owner of La Liga 2 side CD Eldense. 🇪🇸



Messi buys 100% of the club’s currently established in La Liga 2 in Spain — follows the investment made in Catalunya side UD Cornellá.



🎥➕ https://t.co/TQeEVFTS51 pic.twitter.com/jyhQIOXg9X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2026

Η Ελντένσε είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ισπανίας, που μετράει πάνω από 100 χρόνια ζωής, καθώς ιδρύθηκε το 1921 και στα 105 έτη της ιστορίας της δεν έχει αγωνιστεί ποτέ στην κορυφαία κατηγορία ποδοσφαίρου της χώρας.

Θυμίζουμε πως ο σύλλογος από το Αλικάντε είναι η τρίτη ομάδα που αγοράζει ο «pulga». Νωρίτερα φέτος αγόρασε την Κορνέλα, η οποία αγωνίζεται στα τοπικά της Καταλονίας, αλλά και την Ντεπορτίβο ΛΣΜ, της τρίτης κατηγορίας της Ουρουγουάης, μαζί με τον φίλο και συμπαίκτη του, Λουίς Σουάρες.