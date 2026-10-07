Ο Βινίσιους Τζούνιορ αποφάσισε να κάνει μία δραστική αλλαγή στην εμφάνισή του μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, και όχι μόνο δεν πέρασε απαρατήρητη, αλλά έχει γίνει θέμα συζήτησης παγκοσμίως.

Μία βελτίωση, ή αλλιώς μία διαφοροποίηση σε κάτι που τον απασχολούσε στην εξωτερική του εμφάνιση προέβη ο Βινίσιους και όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε αμέσως θέμα ζητήσης στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σε εκπομπές, αλλά και σε... κλινικές πλαστικής χειρουργικής.

Λίγο πιγούνι είπε να βάλει ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και η αλλαγή μάλιστα ήταν τέτοια, που πολλοί αναρωτιούνται αν είναι όντως αυτός, προσθέτοντας παράλληλα και διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, αλλά αυτό είναι μία διαφορετική συζήτηση.

Ωστόσο, τι είναι αυτό που έκανε ο Βινίσιους και είναι τάση κυρίως στους άνδρες. Ο λόγος, για την «ανδροποίηση του προσώπου» (masculinización facial). Με πιο απλά λόγια, ειδικοί που ανέλυσαν την περίπτωση του Βραζιλιάνου, κάνουν λόγο για μία παρέμβαση με υαλουρονικό οξύ, χωρίς νυστέρι, η οποία κάνει τα χαρακτηριστικά του ανδρικού προσώπου πιο έντονα. Δηλαδή, καλοσχηματισμένο και έντονο περίγραμμα προσώπου ή αλλιώς θεληματικό πηγούνι και γωνίες.

Το πρόσωπο του Βινίσιους, ειδικά όσον αφορά το πιγούνι, δεν τα διέθετε όλα αυτά και όπως προαναφέραμε, είναι απόλυτα φυσιολογικό μία τέτοια, τόσο μεγάλη αλλαγή να σχολιαστεί.