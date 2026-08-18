Ο Ραφίνια θα είναι ο νέος αρχηγός της Μπαρτσελόνα!

Όπως αποκαλύπτει Ισπανικό ρεπορτάζ ο Ραφίνια αναμένεται να είναι ο νέος αρχηγός της Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν με στόχο φυσικά να ξανά βρεθεί στη κορυφή της La Liga, την σεζόν αυτή ο Ραφίνια θα είναι αυτός που θα φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αναμένεται να είναι ο πρώτος αρχηγός των Μπλαουγκράνα για τη σεζόν 2026/27, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, είναι μια επιλογή που δείχνει και την εκτίμηση που έχει κερδίσει στα αποδυτήρια.

Η αποχώρηση του Τερ Στέγκεν και του Αραούχο άφησε κενές τις δύο πρώτες θέσεις της περσινής ιεραρχίας. Όπως είναι ο γνωστό ο Γερμανός τερματοφύλακας συνεχίζει την καριέρα του στον Άγιαξ ως δανεικός, ενώ ο Αραούχο αγωνίζεται στη Λίβερπουλ, η οποία διατηρεί οψιόν αγοράς ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Ντε Γιονγκ ήταν ο τρίτος αρχηγός την περασμένη σεζόν και θα μπορούσε να είναι εκείνος πρώτος. Ωστόσο, σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ ο Ραφίνια είναι αυτός που πήρε το χρίσμα.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Πέδρι, ο οποίος ανεβαίνει από την πέμπτη θέση που είχε πέρυσι. Τα δύο νέα πρόσωπα στην πεντάδα είναι ο Γκάβι και ο Έρικ Γκαρθία.

Έτσι, εφόσον επιβεβαιωθεί και επίσημα η συγκεκριμένη ιεραρχία, η νέα αρχηγική ομάδα του Χάνσι Φλικ θα αποτελείται από τους Ραφίνια, Ντε Γιονγκ, Πέδρι, Γκάβι και Έρικ Γκαρθία.

