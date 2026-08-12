Το ντοκιμαντέρ για την καριέρα του Ζοσέ Μουρίνιο κυκλοφόρησε και ο Σάμι Κεντίρα έδωσε ατάκες για τον Λιονέλ Μέσι που έγιναν viral.

Στον... αέρα βρίσκεται εδώ και μερικές ώρες το ντοκιμαντέρ για την καριέρα του Ζοσέ Μουρίνιο, από το οποίο ωστόσο μέχρι στιγμής ξεχωρίζει ο... Λιονέλ Μέσι!

Η παραγωγή του Netflix ετοίμασε ένα εντυπωσιακό «αφιέρωμα» στον Special One, με πληθώρα ποδοσφαιριστών και προσωπικοτήτων του αθλήματος να δίνουν το «παρών», μιλώντας για τον Πορτογάλο τεχνικό.

Βέβαια, μεγάλη εντύπωση έχουν προκαλέσει τα σχόλια του Σάμι Κεντίρα, αναφορικά με τον Μέσι και την αντιμετώπισή του στα Clasico. Ο Γερμανός, πρώην μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης αποκάλυψε on camera πως στα αποδυτήρια πριν το ντέρμπι, η κουβέντα ήταν μόλις 2 λεπτών για την Μπαρτσελόνα, ενώ για... 40 λεπτά όλοι μιλούσαν για το πως θα σταματήσουν τον Αργεντίνο.

Μάλιστα, αργότερα παίρνει τον λόγο και ο Μου, λέγοντας πως το να παίζεις κόντρα στον Μέσι ήταν σαν εφιάλτης.

«Έχει πλάκα, γιατί μιλούσαμε 2 λεπτά για την Μπαρτσελόνα και 40 για τον Μέσι. Ο Μουρίνιο προετοίμαζε κάθε μικρή λεπτομέρεια. Άλλαζε ορισμένους παίκτες στο ''6'', όπως τον Πέπε ή τον Σέρχιο Ράμος. Όμως το ποιο σημαντικό ήταν το πως θα σταματήσουμε τον Μέσι».

«Ήταν σαν ένας εφιάλτης. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τον σταματήσουμε;»