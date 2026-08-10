Η Λεγανές έδωσε τη λύση στη Ράγιο Βαγιεκάνο, αναφορικά με το γήπεδο διεξαγωγής του πρώτου αγώνα της σεζόν για τη La Liga.

Η αναζήτηση της Ράγιο Βαγιεκάνο για το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το πρώτο της εντός έδρας ματς για τη σεζόν 2026/27 τελείωσε, με τη Λεγανές να δίνει τη λύση στη συντοπίτισσα, παρέχοντάς της το Ontime Butarque για τον αγώνα με την Αλαβές στις 20 Αυγούστου.

Το Βαγιέκας κρίθηκε ακατάλληλο από τον δήμο της Μαδρίτης στα τέλη Ιουλίου, με τους Φρανχιρόχος να αναγκάζονται να... ξεσπιτωθούν και να εξετάζουν αρχικά τη μετακόμιση της ομάδας στην πόλη Μπούργος - μια κίνηση που έφερε αντιδράσεις από τους οπαδούς, λόγω της απόστασης 250 χιλιομέτρων από την ισπανική πρωτεύουσα.

Υπενθυμίζεται πως μερικούς μήνες πριν, η ΑΕΚ είχε ηττηθεί 3-0 από τη Ράγιο στο Βαγιέκας για τα προημιτελικά του Conference League, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να χαρακτηρίζει το γήπεδο «κοτέτσι». Πράγματι, η έδρα της Βαγιεκάνο δεν θυμίζει σε τίποτα La Liga, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και στο σχετικό ρεπορτάζ του Gazzetta.