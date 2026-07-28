Ο Δήμος της Μαδρίτης βάζει «λουκέτο» στο γήπεδο της Βαγεκάνο: Χωρίς έδρα για τουλάχιστον δύο χρόνια!

Χωρίς έδρα για δύο χρόνια μπορεί να μείνει η Ράγιο, καθώς η Περιφέρεια της Μαδρίτης έκρινε ακατάλληλο το ιστορικό «Βαγέκας».

«Πονοκέφαλος» στη Ράγιο Βαγεκάνο, καθώς η Περιφέρεια της Μαδρίτης αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του «Βαγιέκας» και να βάλει λουκέτο στο ιστορικό της γήπεδο.

Αιτία στάθηκε το πόρισμα ενός πρόσφατου ελέγχου που έγινε, το οποίο αποκάλυψε σοβαρότατες ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια, τον εξοπλισμό του σταδίου, ενώ παράλληλα υπήρξε καμπανάκι για διάφορους υγειονομικούς κινδύνους κι ελλιπή συντήρηση από την πλευρά της διοίκησης. Τα προβλήματα στα συστήματα πυρασφάλειας και στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό κατέστησαν επικίνδυνη τη διεξαγωγή αγώνων, αναγκάζοντας τις αρχές να παρέμβουν άμεσα και να κλείσουν το γήπεδο.

Η ομάδα της Μαδρίτης καλείται πλέον να βρει άμεσα εναλλακτική για τις επίσημες υποχρεώσεις της στη La Liga, καθώς οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης θα διαρκέσουν από δύο έως έξι μήνες. Ωστόσο, η μόνιμη επιστροφή στο «σπίτι» της Ράγιο ενδέχεται να καθυστερήσει πολύ περισσότερο.

Παράλληλα με τις επισκευές, έχει ήδη δρομολογηθεί ένα μεγάλο έργο ολικής ανακατασκευής του σταδίου, που υπολογίζεται ότι θα φτάσει τις 18.500 θέσεις, με συνολικό κόστος ύψους 60 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, η διάρκεια των εργασιών αυτών μπορεί να φτάσει τους 24 μήνες, με τη Ράγιο Βαγεκάνο να μένει χωρίς έδρα για τουλάχιστον δύο χρόνια!