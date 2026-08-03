Στη Βιγιαρεάλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο 36χρονος Ούγγρος τερματοφύλακας, Πέτερ Γκουλάτσι, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα από τα Κίτρινα Υποβρύχια.

Κάτοικος Ισπανίας για τα επόμενα δύο χρόνια ο Πέτερ Γκουλάτσι! Ο υψηλόσωμος (1.93 μ.) Ούγγρος πορτιέρε ανακοινώθηκε από τη Βιγιαρεάλ με κάθε επισημότητα έως τον Ιούνιο του 2028.

Έτσι, ο πολύπειρος γκολκίπερ αφήνει την Bundesliga και τη Λειψία για λογαριασμό της La Liga και των Κίτρινων Υποβρυχίων. Μετά από μια μακροχρόνια διαδρομή στα γήπεδα του κόσμου είναι η πρώτη φορά που θα φορέσει τα χρώματα ισπανικής ομάδας.

Έχει περάσει από MTK, Τρανμίρ, Χέρεφορντ, Λίβερπουλ, Χαλ, Σάλτσμπουργκ και Λειψία. Στις δύο τελευταίες έκανε ευρέως γνωστό το όνομά του στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και πλέον ετοιμάζει... βαλίτσες για την Ιβηρική Χερσόνησο. Με την Εθνική Ουγγαρίας μετρά 58 εμφανίσεις και 17 ανέπαφες εστίες.