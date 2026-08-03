Γκουλάτσι: Ανακοινώθηκε από τη Βιγιαρεάλ
Κάτοικος Ισπανίας για τα επόμενα δύο χρόνια ο Πέτερ Γκουλάτσι! Ο υψηλόσωμος (1.93 μ.) Ούγγρος πορτιέρε ανακοινώθηκε από τη Βιγιαρεάλ με κάθε επισημότητα έως τον Ιούνιο του 2028.
Έτσι, ο πολύπειρος γκολκίπερ αφήνει την Bundesliga και τη Λειψία για λογαριασμό της La Liga και των Κίτρινων Υποβρυχίων. Μετά από μια μακροχρόνια διαδρομή στα γήπεδα του κόσμου είναι η πρώτη φορά που θα φορέσει τα χρώματα ισπανικής ομάδας.
Έχει περάσει από MTK, Τρανμίρ, Χέρεφορντ, Λίβερπουλ, Χαλ, Σάλτσμπουργκ και Λειψία. Στις δύο τελευταίες έκανε ευρέως γνωστό το όνομά του στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και πλέον ετοιμάζει... βαλίτσες για την Ιβηρική Χερσόνησο. Με την Εθνική Ουγγαρίας μετρά 58 εμφανίσεις και 17 ανέπαφες εστίες.
🟡🫱🏻🫲🏼 Official, exclusive story confirmed. Peter Gulacsi joins Villarreal from RB Leipzig as revealed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026
New goalkeeper here with his agent Hasan Cetinkaya from HCM Sports Management after signing today. pic.twitter.com/CQWy98seGa
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.