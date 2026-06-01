Βιγιαρεάλ: Επίσημο του Ινίγο Πέρεθ
Η Βιγιαρεάλ επιβεβαίωσε την πρόσληψη του Ινίγο Πέρεθ, ο οποίος θα αναλάβει τα ηνία της ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια.
Ο 38χρονος τεχνικός από τη Ναβάρα, που θεωρείται ένας από τους πιο υποσχόμενους νέους προπονητές στη La Liga, υπέγραψε συμβόλαιο μακράς διάρκειας και θα μείνει στα «κίτρινα υποβρύχια» για τις επόμενες σεζόν.
Μετά την αποχώρηση του Μαρσελίνο Γκαρθία Τοράλ, η διοίκηση του συλλόγου εξέτασε τις επιλογές που είχε, αλλά ο Πέρεθ είχε από την πρώτη στιγμή το προβάδισμα. Η εξαιρετική δουλειά του στη Ράγιο Βαγιεκάνο εκτιμήθηκε ιδιαίτερα κι έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να τον εμπιστευτούν και οι άνθρωποι της Βιγιαρεάλ.
Αυτός θα είναι ο δεύτερος σταθμός στην επαγγελματική καριέρα του νεαρού τεχνικού, που βρίσκεται στον χώρο της προπονητικής μόλις τέσσερα χρόνια, από το 2022.
Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal CF 🤝
El técnico navarro dirigirá al equipo amarillo durante las tres próximas temporadas
¡Bienvenido a tu nueva casa! 💛
ℹ️ https://t.co/s2ZeoE7yaP pic.twitter.com/BcE30Szj0i— Villarreal CF (@VillarrealCF) June 1, 2026
