Η μεταγραφή του Γιαν Ντιομαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να «κολλάει», καθώς η Λειψία δεν απάντησε στην πρόσφατη πρόταση.

Στον... πάγο φαίνεται πως μπαίνει η μεταγραφή του Γιαν Ντιομαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά τα προ ημερών ρεπορτάζ που έκαναν λόγο για δεδομένη συμφωνία με τη Λειψία, άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τον έγκριτο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο γερμανικός σύλλογος δεν έχει απαντήσει επίσημα στην τελευταία προσφορά της «βασίλισσας» για τον 19χρονο winger, κάτι που έχει προκαλέσει έκπληξη στη Μαδρίτη.

Έτσι, οι διαπραγματεύσεις των δυο συλλόγων έχουν «κολλήσει» τις τελευταίες ώρες, ενώ οι Ταύροι αναμένεται να ταξιδέψουν στην Αυστρία για την προετοιμασία τους, με τον Ιβοριανό άσο να επιθυμεί να αποφύγει αυτό το ταξίδι. Όπως σημειώνει ο Πλέτενμπεργκ, αυτό το Σαββατοκύριακο (1-2/8) θα είναι καθοριστικό για την οριστική έκβαση της υπόθεσης.