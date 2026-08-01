Ρεάλ Μαδρίτης: «Κολλάει» η υπόθεση Ντιομαντέ, η Λειψία δεν απάντησε στην τελευταία πρόταση
Στον... πάγο φαίνεται πως μπαίνει η μεταγραφή του Γιαν Ντιομαντέ στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά τα προ ημερών ρεπορτάζ που έκαναν λόγο για δεδομένη συμφωνία με τη Λειψία, άνω των 100 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τον έγκριτο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο γερμανικός σύλλογος δεν έχει απαντήσει επίσημα στην τελευταία προσφορά της «βασίλισσας» για τον 19χρονο winger, κάτι που έχει προκαλέσει έκπληξη στη Μαδρίτη.
Έτσι, οι διαπραγματεύσεις των δυο συλλόγων έχουν «κολλήσει» τις τελευταίες ώρες, ενώ οι Ταύροι αναμένεται να ταξιδέψουν στην Αυστρία για την προετοιμασία τους, με τον Ιβοριανό άσο να επιθυμεί να αποφύγει αυτό το ταξίδι. Όπως σημειώνει ο Πλέτενμπεργκ, αυτό το Σαββατοκύριακο (1-2/8) θα είναι καθοριστικό για την οριστική έκβαση της υπόθεσης.
🚨🧨 BREAKING | RB Leipzig have not responded to Real Madrid’s latest offer. As a result, negotiations have largely stalled in recent 24 hours, causing some surprise in Madrid.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 31, 2026
If nothing extraordinary happens, Leipzig’s current plan is for Yan Diomande to fly with the squad to… pic.twitter.com/vKQrqFICVy
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