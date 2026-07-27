«Αυτός δεν είναι ο Μουρίνιο που ξέραμε, είναι διαφορετικός»: Η Marca αποκάλυψε τις νέες πτυχές της δουλειάς του Πορτογάλου στη Ρεάλ

Η Marca αποκάλυψε όλα όσα έχει αλλάξει στη φιλοσοφία του ο Ζοζέ Μουρίνιο 13 χρόνια μετά την πρώτη του θητεία στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης 13 χρόνια μετά την πρώτη του θητεία. Άπαντες περιμένουν να δουν έναν προπονητή εξαιρετικά απαιτητικό, ο ίδιος ωστόσο έχει εμφανιστεί αρκετά αλλαγμένος αυτή τη φορά.

Όπως αποκαλύπτει η Marca, ο Special One εξακολουθεί να επιμένει στην σκληρή δουλειά και την πειθαρχία, έχοντας ήδη ξεκινήσει να κάνει με τους παίκτες του διπλές προπονήσεις στο Βαλδεμπέμπας. Όπως και το 2010, η αξιοκρατία παραμένει ο βασικός κανόνας του Πορτογάλου κι αφορά όλους τους ποδοσφαιριστές που έχει στη φαρέτρα του.

Η ειδοποιός διαφορά του... παλιού Μουρίνιο σε σχέση με τον νέο έγκειται στην προσωπική του εξέλιξη. Όπως μεταδίδουν οι Ισπανοί, ο Μουρίνιο έχει αποφασίσει να αφήσει στην άκρη τον εγωκεντρισμό του, ο οποίος στο παρελθόν είχε προκαλέσει τριβές ανάμεσα στον ίδιο και στη διοίκηση των Μαδριλένων.

Αντί να προσπαθεί να επιβάλει την άποψή του, θέλει να υπάρχει συναίνεση απο τους συνεργάτες του σε κάθε του απόφαση. Ο ίδιος δηλώνει πιο αλτρουιστής πλέον και τον ενδιαφέρει πρώτα η πρόοδος των παικτών του και της ομάδας, ακόμα κι αν χρειάζεται να υποχωρήσει εκείνος σε αρκετές περιπτώσεις.

Παράλληλα, έχει αποφασίσει να είναι πιο ανοιχτός απέναντι στα ΜΜΕ, να μην είναι προκατειλημμένος απέναντι στους δημοσιογράφους, ενώ έχει διαβεβαιώσει τους ανθρώπους της Ρεάλ πως κατά τη διάρκεια της σεζόν θα προσπαθήσει να μην εξαγριώνεται και με τη διαιτησία.